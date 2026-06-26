V Karlovarském kraji je zakázáno rozdělávat oheň, hrozí vyšší nebezpečí požáru

Zákaz rozdělávat oheň a používat pyrotechniku platí v Karlovarském kraji od dnešních 13:00 do odvolání. Hejtman Petr Kubis (ANO) vyhlásil pro celé území kraje zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Informovalo o tom hejtmanství v tiskové zprávě. Vedení kraje tak na základě doporučení hasičů reaguje na vysoké teploty a nedostatek dešťů v posledních dnech.
Až do odvolání je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený oheň, platí to na všech místech s vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky či louky. Vysoce rizikové je zejména rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích. Zakazuje se i používat pyrotechnické výrobky, vypouštět létající lampiony se zdrojem otevřeného ohně i odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
Za současného stavu je omezeno i provozování jízdy parních lokomotiv a spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Preventivní kontrola lesních porostů a zavedení preventivních opatření plyne ze zákazu hejtmana i zemědělcům při žních a vlastníkům lesů.
"Extrémní sucho a předpovídané teploty vytvářejí v přírodě doslova tikající bombu, kdy k neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Spolupráce a zodpovědnost každého z nás je teď klíčová. Proto bych chtěl požádat veřejnost o dodržování všech stanovených zákazů. Jakékoliv jejich porušení lze považovat za přestupek," uvedl Kubis. Za porušení zákazů hrozí pokuta až 100.000 korun.
Podle hejtmanství vyhodnotili hasiči riziko vzniku požáru jako vysoké a vydali oficiální doporučení. Extrémně vysoké teploty způsobují podle hasičů i několikanásobně vyšší odpar srážek, které spadly v minulých dnech a krajina je proto vyschlá.
Státní podnik Povodí Ohře vydal na některých přítocích řeky Ohře zákaz odběrů povrchových vod. Podle mapky těchto opatření se zákaz zatím Karlovarského kraje netýká, uvedlo povodí na webu.