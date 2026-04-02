V Karlovarském kraji klesly ráno teploty i pod minus deset stupňů Celsia

V Karlovarském kraji dnes nad ránem klesly teploty i pod minus deset stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Rolavě na Karlovarsku, kde v 6:20 naměřila meteostanice minus 10,6 stupně. Mrzne ale i v nižších polohách, kde se teploty pohybují mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia. Během rána by se ale teploty měly dostat nad nulu a podle předpovědi má být dnes v Karlovarském kraji slunečno, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.
Kromě Rolavy zaznamenaly měřicí stanice silný mráz i v nedalekém Jelení, kde bylo až minus 10,5 stupně. Šindelová měla 6,8 stupně pod nulou, na Přebuzi bylo minus 5,6 stupně a i u letiště v Olšových Vratech u Karlových Varů bylo nad ránem minus pět stupňů. V Karlovarském kraji byla ráno většinou mlha.
Přes den by podle předpovědi mělo být zpočátku skoro jasno až polojasno, poté přechodně až oblačno. Odpoledne a večer od severozápadu ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty mají dosáhnout na deset až 13 stupňů Celsia, na horách bude okolo pěti stupňů.