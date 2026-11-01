V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé, stejně jako loni v tomto období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 25 životů, loni ve stejném období na silnicích zemřelo 24 lidí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
V kraji se v říjnu stalo 351 nehod, což bylo o 25 více než loni. Při nehodách se těžce zranili tři lidé a 87 lidí se zranilo lehce. Loni v říjnu bylo těžké zranění jedno a lehkých bylo 107. Škodu při nehodách policie vyčíslila na 31,5 milionu korun, loni byla škoda téměř o dva miliony korun vyšší. Od začátku roku do konce října policie zaznamenala v kraji 3231 nehod, meziročně to bylo o 176 nehod více.
Ve čtvrtek 15. října zemřel při srážce s vlakem řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku. O tři dny později v obci Orel na Chrudimsku srazila řidička osobního auta chodkyni, která zraněním podlehla po převozu do nemocnice. Při srážce motocyklu a dodávky 26. října zemřel v Pardubicích motocyklista.
Nejčastější příčinou říjnových nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 16. října, celkem 21.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v říjnu 2026 v okresech Pardubického kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Chrudim 75 2
Pardubice 147 1
Svitavy 51 0
Ústí nad Orlicí 78 0
Zdroj: předběžné statistiky Policie ČR