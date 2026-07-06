V Karlovarském kraji roste bytová výstavba pomalu,většina bytů je ale soukromých

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Města v Karlovarském kraji za poslední čtyři roky zásadně nerozšířila bytové fondy. Města peníze investovala hlavně do rekonstrukce bytů ve svém majetku či projektové přípravy stavby nových bytových domů, která se ovšem neobejde bez podpory státu. Nová bytová výstavba v kraji tak byla hlavně v režii soukromých investorů. Vyplývá to z ankety ČTK.

V Sokolově v uplynulých letech nabízelo město obyvatelům především stavební parcely. Podle místostarosty Jana Picky (VOK) bylo v poslední době prodáno například pět pozemků ve Vítězné ulici, sedm parcel ve Šlikově a 11 pozemků v Roháčově ulici.

Město také pokračuje v přípravě lokality Jižní lom, kde z programu na zahlazení následků důlní těžby vznikne v roce 2027 v první fázi 36 zasíťovaných pozemků. Následovat bude dalších 14. "Máme 1250 bytů v městském fondu, mimo jiné i v pěti 13 patrových panelových domech a v bytových domech na Mírovém náměstí. Město vynakládá velké částky na údržbu a obnovu velké částky každoročně," řekl ČTK Picka s tím, že pět nových bytů vznikne ale přece jen letos na podzim, a to v domě na Starém náměstí, kde Sokolov chystá nové infocentrum.

Městský bytový fond v Sokolově, kde žije zhruba 22.000 obyvatel, spravuje městská společnost Sokolovská bytová. Celkem je v Sokolově přes 11.000 bytů v rodinných i bytových domech.

Cheb má v městském fondu kolem 1400 bytů, což je nejvíc z obcí v kraji. "Tady ta privatizace neproběhla tak zásadním způsobem. Ale je třeba se o ty byty starat a opravovat v lepším standardu, abychom je mohli nabízet těm profesím, o které máme zájem. To jsou doktoři, policisté a podobně," uvedl starosta Chebu Jan Vrba (ANO). Zatímco loni na opravy bytů šlo z městských peněz zhruba 17 milionů korun, letos to má být už 22 milionů.

Karlovy Vary, ačkoli jsou největším městem v kraji, mají ve svém bytovém fondu jen 301 bytů, většina je v panelových domech. Část z nich jsou byty zvláštního určení. Letos na podzim do fondu města přibude šest bytů ve Vile v Komenského ulici v Doubí. Nabídnuty budou hlavně mladým rodinám a potřebným profesím. V dubnu začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici, která má stát 126 milionů korun bez DPH. Jedna z největších investic lázeňského města do bytové oblasti za poslední léta by podle mluvčího magistrátu Jana Kopála měla trvat zhruba do konce příštího roku a nabídne 63 bytů. Následovat bude ještě rekonstrukce ubytovny Drahomíra, kde by mělo být nových bytů zhruba devět desítek. V přípravě pak je největší bytový projekt v Krokově ulici, kde vzniknou družstevní byty.

V roce 2025 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 858 bytů, což představuje meziroční nárůst o 56,6 procenta. Počet dokončených bytů se také meziročně zvýšil, a to o 15,8 procenta na 666 bytů. V Česku byla od ledna do prosince 2025 zahájena výstavba 35.819 bytů, což bylo o 2,2 procenta méně než v předchozím roce. Karlovarský kraj se na počtu zahájených bytů v Česku podílí jen ze 2,4 procenta.

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