V Karlovarském kraji se nedá koupat ve Velkém Rybníku a na Rolavě

Krajští hygienici vydali v Karlovarském kraji zákaz koupání ve Velkém Rybníku u Hroznětína na Karlovarsku. Dále nedoporučují koupání na Rolavě v Karlových Varech a zhoršená jakost vody je i v Děpoltovicích. Hodnotili i odebrané vzorky vody v dalších přírodních koupacích plochách na Sokolovsku, kde většinou koupání doporučují bez omezení. Plyne to z aktuálních měření, která zveřejnili na svých webových stránkách.
Na Velkém Rybníku zakazují hygienici koupání v létě každoročně. Také letos z měření vyšlo, že voda obsahuje sinice, vodní květ i chlorofyl-a a koupání v ní by mohlo způsobit závažné zdravotní problémy, voda je hodnocena nejhorším pátým stupněm z pětistupňové škály. Loni se v důsledku chladnějšího červencového počasí dostala kvalita vody na pátý stupeň až v prvním srpnovém týdnu, většinou je tam koupání zakázáno již od první poloviny července.
Na stupni čtyři je voda u pláže v koupališti ve volnočasovém areálu Rolava. "Odběr na Rolavě byl na přítomnost cerkárií negativní. Je však vysoce pravděpodobné, že se cerkárie v určitých časových úsecích ve vodě vyskytují. Cerkárie mohou způsobovat na těle člověka cerkáriovou dermatitidu," uvedli hygienici. Voda podle nich neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. U mola vyšlo měření vody na stupni 3, tedy zhoršená jakost.
Na Sokolovsku hygienici bez výhrad doporučují ke koupání vodní plochu Boden u Habartova a také vodní nádrž v Tatrovicích. Obě přírodní koupací plochy vyšly v měření kvality vody na stupni 1. Na stejném stupni z pětistupňové škály je i koupaliště Michal v Sokolově, kde ovšem bylo v době odběru vzorků vody zaznamenáno znečistění břehů v podobě trusu a ptačího peří.
Vodní nádrž Bílá Voda v Chodově je na stupni 2, je tedy rovněž vhodná ke koupání, pouze je její kvalita podle měření nepatrně zhoršená a hygienici doporučí citlivějším jedincům se osprchovat.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.