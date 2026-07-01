V Karlovarském kraji se rýsují lídři komunálních voleb i možní senátoři

Lídry do podzimních komunálních voleb, které se budou konat za 100 dní, představilo v Karlovarském kraji zatím několik stran. Post primátorky bude v krajském městě obhajovat Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Spolu s obecními volbami bude 9. a 10. října ve volebním obvodu Cheb i první kolo senátních voleb. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí 4. srpna.
Za ODS usiluje o vedení karlovarského magistrátu zastupitel Jiří Vaněček a Karlovaráky opět povede náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Jedničkou kandidátky koalice Vary+, která sdružuje opoziční uskupení Karlovarská občanská alternativa, Piráty, TOP 09 a lidovce, je zastupitel Adam Klsák.
Na druhé místo kandidátky občanských demokratů byl zvolen Viktor Linhart, jenž je rovněž městským zastupitelem a zároveň předsedou sportovní komise města. Na dalších dvou příčkách jsou nové tváře karlovarské ODS, Tomáš Lehečka a Marek Nový. První pětku uzavírá zastupitel a bývalý náměstek primátora a radní Petr Bursík.
Kandidátku STAN v Karlových Varech povede současná zastupitelka Žaneta Salátová. Zastupitelský mandát bude v Karlových Varech za Starosty obhajovat i lékař Oldřich Vastl. Na dalších pozicích kandidátní listiny jsou studentka práv Iva Kateřina Karafiátová, lékař Jan Valeš a provozní manažer Jan Pickenhan. Další jména chce STAN představovat v kampani postupně. O své posty se budou kromě primátorky Pfeffer Ferklové opakovaně ucházet i její náměstci Lubomír Kovář a Martin Dušek (oba ANO).
Uskupení VOK (Volba pro kraj) představilo na sociálních sítích kandidaturu bývalé poslankyně a krajské i městské zastupitelky Markéty Wernerové. Lídrem kandidátky do zastupitelstva Karlových Varů bude manažer Martin Vinš, dalšími kandidáty jsou učitel Jiří Dietz nebo manažerka ve zdravotnictví Jana Šperlová.
Hnutí Naše Česko představilo čelní místa kandidátek zatím v šesti městech v kraji. Lídrem v Chebu a zároveň kandidátem do Senátu je Vladimír Keblúšek. Krajským předsedou hnutí je Tomáš Linda, který bude obhajovat starostenský post v Lipové u Chebu. V Mariánských Lázních na Chebsku se k projektu připojil zastupitel Samuel Zabolotný, který minulý týden rezignoval na post místostarosty za ANO pro nesouhlas s některými kroky radnice. V Lubech na Chebsku povede kandidátku Romana Pavlovská Argmannová, na Bublavě Roman Formánek a v Jáchymově na Karlovarsku Petra Krauzová. Představitelé hnutí nevyloučili, že do poloviny prázdnin, kdy se kandidátky před volbami registrují, sestaví kandidátní listinu ještě v dalších městech.
Za ANO je na čelním místě kandidátky v Chebu Petr Truhlář a v Sokolově Erik Klimeš. Ten je nyní sokolovským zastupitelem a krajským radním. V čele kandidátky vystřídal současnou starostku Sokolova, poslankyni Renatu Oulehlovou. Ta bude obhajovat místo v zastupitelstvu, pozici ve vedení města nikoliv. V Chebu je starostou Jan Vrba (ANO), který bude na nižším místě kandidátky.
Do obhajoby starostenského křesla se pouští také Vítězslav Kokoř (ANO) v Aši na Chebsku nebo Ludmila Vocelková v Nejdku na Karlovarsku. Ta od prosince 2025 starostkou není, zůstává městskou i krajskou radní a v čele města ji vystřídal Zdeněk Plas (ANO). Opakovaně bude o starostenskou pozici usilovat i Martin Hurajčík (ANO) v Mariánských Lázních.
"Dalšími lídry budou Kamil Vrána v Ostrově a Ilona Kafková v Kraslicích. V Chodově povede kandidátku Karel Suchý, v Horním Slavkově Jiří Grosman, ve Františkových Lázních Tomáš Wiesner, v Lokti Roman Moravec a v Jáchymově Pavel Neumann (všichni ANO)," řekl ČTK krajský předseda hnutí ANO Hurajčík.
V Chodově se k obhajobě zastupitelských mandátů chystají jak starosta Patrik Pizinger, tak místostarosta Luděk Soukup (oba Místní). V Ostrově by měl obhajovat starosta Pavel Čekan (nestr.). Protikandidátem na prvním místě kandidátky ODS mu bude ředitel mariánskolázeňských strážníků Ladislav Martínek podpořený poslancem Janem Burešem (ODS).
Kandidaturu do podzimních senátních voleb ve volebním obvodu Cheb zatím potvrdil současný senátor Miroslav Plevný za STAN. Uskupení VOK navrhuje chebskou radní a pedagožku Štěpánku Černou a ANO potvrdilo, že se o senátorský post bude ucházet Sandra Tsoukernik z Chodové Plané na Tachovsku. Čtvrtým známým kandidátem je Keblúšek.