V Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí ubylo 784 obyvatel, přirozeně i stěhováním

V Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí letošního roku ubylo 784 obyvatel. Úbytek způsobil vyšší počet zemřelých než narozených i stěhování z kraje. V kraji žilo na konci března 291.243 lidí. Počet obyvatel po krátkém zvýšení v letech 2023 a 2024 trvale klesá. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Za první tři měsíce letošního roku se v Karlovarském kraji živě narodilo 413 dětí, ale naproti tomu 891 lidí zemřelo. Přirozeným úbytkem se tak počet obyvatel snížil o 478. Do kraje se za stejné období přistěhovalo 1689 lidí, ale 1995 z kraje odešlo jinam. Stěhováním tak počet obyvatel kraje klesnul o 306 lidí. Úbytek souvisí mimo jiné s ukončením takzvané dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny.
Úbytek obyvatel zaznamenali statistici ve všech třech okresech Karlovarského kraje. Nejvyšší úbytek byl na Chebsku, kde přirozeně ubylo 154 lidí a dalších 290 ubylo stěhování. Právě na Chebsku žije velké množství uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny.
Na Karlovarsku v prvním čtvrtletí zemřelo o 187 více lidí, než se narodilo dětí. Stěhováním ale 11 obyvatel přibylo. I tak je ale celkový rozdíl záporný, ubylo 176 lidí. Na Sokolovsku ubylo za první tři měsíce letošního roku 164 obyvatel, z toho 137 přirozeným úbytkem a dalších 27 stěhováním.
Mezi 1. lednem a 31. březnem letošního roku počet obyvatel Česka poklesl o 19.800 z 10.916 milionu na 10.896 milionu. Zhruba ze dvou třetin šlo o důsledek převahy zemřelých nad narozenými (o 12.600), z jedné třetiny o odraz vyššího počtu vystěhovalých než přistěhovalých (o 7300). "Zahraniční stěhování skončilo v prvním čtvrtletí zápornou bilancí. Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany," upřesnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2026:
obyvatelé k 31.3. 2026 živě narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí celkový přírůstek
Chebsko 93.090 119 273 821 1111 -444
Karlovarsko 114.002 155 342 901 890 -176
Sokolovsko 84.151 139 276 403 430 -164
Karlovarský kraj 291.243 413 891 1689 1995 -784
Zdroj: ČSÚ