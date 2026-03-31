V Karlovarském kraji vloni ubylo 1168 obyvatel, hlavně přirozeným úbytkem

V Karlovarském kraji loni ubylo 1168 obyvatel, na konci roku v kraji žilo 292.027 lidí. Pokles byl způsoben přirozeným úbytkem, to znamená, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Stěhováním se naopak úbytek zmírnil. Vyplývá to údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Loni k 31. prosinci mělo Česko 10,915.839 obyvatel, o 6300 více než 1. ledna 2025. Počet obyvatel Česka roste nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let však růst zajišťuje pouze zahraniční stěhování.
V Karlovarském kraji se loni živě narodilo 1798 dětí. Zemřelých bylo loni 3399. Celkem se tak přirozeným úbytkem počet obyvatel snížil o 1601 lidí. Do Karlovarského kraje se loni přistěhovalo 6015 lidí, z kraje naopak odešlo 5582 obyvatel. Stěhováním se tak počet obyvatel kraje zvýšil o 433 lidí. Přesto to nestačilo vyrovnat přirozený úbytek.
Lidí ubylo ve všech okresech Karlovarského kraje. Největší úbytek obyvatel byl na Sokolovsku, kde se počet obyvatel snížil celkově o 777, z toho 478 přirozeným úbytkem a 299 stěhováním. Na Karlovarsku vloni ubylo 389 lidí. Přirozeným úbytkem to bylo 630 lidí, ale stěhováním 241 přibylo. Nejvíce vyrovnané údaje má Chebsko. Za loňský rok sice 493 obyvatel ubylo rozdílem mezi narozenými a zemřelými, ale 491 lidí se na Chebsko přistěhovalo. Celkem tak na Chebsku ubyli jen dva lidé.
Relativní úbytek obyvatel v Karlovarském kraji byl vloni druhý nejvyšší ze všech krajů. Na 100.000 obyvatel ubyli čtyři lidé. Vyšší odliv obyvatel měl jen Moravskoslezský kraj, kde ubylo 5,3 obyvatele na 100.000 obyvatel.
Karlovarský kraj patří mezi kraje, kde převažuje podíl nemanželských dětí. Manželům se loni v kraji narodilo jen 42,6 procenta dětí, mimo manželství to bylo 57,4 procenta
Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji v roce 2025:
obyvatelé k 31. prosinci 2025 živě narození zemřelí přistěhovalí vystěhovalí celkový přírůstek
Chebsko 93.534 591 1084 3417 2926 -2
Karlovarsko 114.178 650 1280 2902 2661 -389
Sokolovsko 84.315 557 1035 1294 1593 -777
Karlovarský kraj 292.027 1798 3399 6015 5582 -1168
Zdroj: ČSÚ