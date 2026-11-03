V Karlových Varech dnes vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím asi 300 lidí

Stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti změně financování veřejnoprávních médií dnes v Karlových Varech podpořilo zhruba 300 lidí. U hlavní pošty na třídě T. G. Masaryka se sešli v 16:36 na shromáždění svolaném spolkem Karlovarsko pro demokracii. V kraji se sešli lidé také v Chebu u divadla a také ve stejný čas, který odkazuje na schvalování zákona ve sněmovně ve 04:36 ráno.
U mikrofonu se v Karlových Varech střídali odpůrci vládního návrhu různého věku. Bylo mezi nimi hodně studentů středních škol, kteří poukazovali mimo jiné na to, že kroky vlády ovlivní hlavně jejich život na rozdíl od současné vládní garnitury. "Odmítáme se tvářit, že se nic neděje. Tím, že jsme tady, ukazujeme, že chceme, aby se takto důležité věci projednávaly nahlas a transparentně," řekl na shromáždění jeden ze studentů.
Před karlovarskou hlavní poštu přišla i většina regionálních pracovníků ČT a ČRo, kteří dnes stávkovali stejně jako jejich kolegové v celém Česku. Regionální redakce ČRo mimo jiné vyvěsila na plot před svým sídlem transparent s nápisem "Pro vás nezávisle". Ve větších městech v Česku, například v Plzni, pracovníci veřejnoprávních médií uspořádali větší akce.
Vládní návrh, který projednala sněmovna v sobotu 24. října nad ránem, počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Počítá i s převedením financování veřejnoprávních médií pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla hospodařit s méně penězi. Poslanci poslali předlohu přes odpor opozice do dalšího kola projednávání. Na program ji vládní koalice v pátek zařadila nečekaně a prosadila, že se o ní bude hlasovat ve 4:36 ráno, mnoho dnešních demonstrací proto začalo v 16:36. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.
Podle vedení televize a rozhlasu by návrh vedl k omezení veřejnoprávní služby. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že ministerstvo financí pracuje na návrhu financování, podle něhož by peníze na provoz ČT a ČRo nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi.