V Karlových Varech do zastupitelstva kandiduje devět uskupení

V Karlových Varech se chtějí o místa v zastupitelstvu ucházet zástupci devíti stran, hnutí či koalic. Před třemi lety o křesla zastupitelů usilovalo 13 uskupení. Do zastupitelstva se dostali zástupci sedmi z nich. V Chebu dorazilo do dnešního termínu deset kandidátek, v Sokolově sedm. ČTK to dnes po 16:00 řekli pracovníci karlovarského magistrátu a městských úřadů v Chebu a Sokolově. Čísla se ale ještě mohou měnit, pokud některá kandidátka dojde datovou zprávou a nebyla ještě úředníky zaevidovaná. Letošní komunální volby se konají 9. a 10. října.
Po přijetí podaných kandidátek je úředníci zkontrolují a v případě nedostatků vyzvou strany, aby údaje doplnili. Termín pro registraci nebo odmítnutí podaných kandidátek je 22. srpna. Úřady ale mohou zkontrolované kandidátky zaregistrovat i dříve.
Nižší počet kandidátek v Karlových Varech může souviset s tím, že vznikla nová koalice Vary+, která sdružuje čtyři strany, které minule buď kandidovaly samostatně nebo v koalici s jinými subjekty. To je příklad koalice Vary+, která letos spojuje KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL. Před čtyřmi lety TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly na kandidátce Spolu s ODS, která letos jde do voleb samostatně. Vary+ povede do voleb Adam Klsák. ODS nasadila svého krajského předsedu Jiřího Vaněčka.
V Karlových Varech před čtyřmi lety s výrazným náskokem zvítězilo hnutí ANO, které získalo 34,44 procenta hlasů. Za ním skončili Karlovaráci s 11,64 procenta hlasů a SPD s 10,81 procenta hlasů. Koalici po volbách vytvořilo ANO s Karlovaráky a koalicí Spolu. S ní ale před rokem koaliční smlouvu ANO a Karlovaráci ukončili a nyní na magistrátě vládne koalice ANO a Karlovaráků. Obě strany chtějí své posty obhájit a pokračovat ve stejné podobě i po volbách, pokud získají potřebné hlasy. Primátorkou chce být nadále Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), jako jednička na kandidátce Karlovaráků je její náměstek Miroslav Vaněk.
I v Chebu a Sokolově před čtyřmi lety zvítězilo hnutí ANO. V Chebu šlo do koalice s hnutím VOK (Volba pro kraj) a s ODS, v Sokolově se sdružením Společně pro Sokolov. Obě koalice vydržely dosud, jen v Sokolově se změnil starosta, když Petra Kubise, který se stal hejtmanem, nahradila Renata Oulehlová (oba za ANO).