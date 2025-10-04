V Karlových Varech jsou už sečteny všechny hlasy voličů. Volební účast zde dosáhla 60,71 procent. V samotném krajském městě získalo ANO 36,26 procenta hlasů, SPOLU 19,44 procenta a STAN 14,32 procenta. Oproti celorepublikovému výsledku, kde na čtvrté příčce skončili Piráti a na čtvrté SPD, v Karlových Varech je jejich pořadí opačné.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|36,26
|7 539
|SPOLU
|19,44
|4 042
|STAN
|14,32
|2 978
|SPD
|9,63
|2 003
|Piráti
|7,48
|1 557
|AUTO
|6,14
|1 278
|Stačilo!
|3,76
|782
Jak se volilo na Karlovarsku?
V karlovarském okrese, kam patří třeba Jáchymov, Nejdek, Ostrov, Bečov nad Teplou či Boží Dar, je náskok vedoucího ANO ještě výraznější. Oproti Karlovým Varům zde hůře dopadli Piráti, které dokonce přeskočili i Motoristé. Naopak koalice Stačilo, složená z komunistů, sociálních demokratů a dalších stran, dopadla stejně jako v celorepublikových číslech – pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Parlamentu.
Volební účast byla nižší než ve zbytku republiky. V Karlových Varech 60,71 a v celém okrese 62,94 procent.
Celý Karlovarský kraj, tedy včetně Sokolovska a Chebska, má ve Sněmovně v současnosti 5 poslanců, z toho 2 za ANO, jednoho za SPD, jednoho za ODS a jednoho za STAN.