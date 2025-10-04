V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově

Autor: pak
  21:12aktualizováno  21:12
Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 v Karlových Varech se stalo ANO. Hnutí Andreje Babiše zde získalo 36 procent hlasů, což je ještě o dvě procenta lepší než jeho celorepublikový výsledek. Další dvě příčky patří SPOLU a STAN, na čtvrtém místě je SPD.

Kolonáda v Karlových Varech | foto: Anna Kristová, MAFRA

V Karlových Varech jsou už sečteny všechny hlasy voličů. Volební účast zde dosáhla 60,71 procent. V samotném krajském městě získalo ANO 36,26 procenta hlasů, SPOLU 19,44 procenta a STAN 14,32 procenta. Oproti celorepublikovému výsledku, kde na čtvrté příčce skončili Piráti a na čtvrté SPD, v Karlových Varech je jejich pořadí opačné.

Volební výsledky v Karlových Varech
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO36,267 539
SPOLU19,444 042
STAN14,322 978
SPD9,632 003
Piráti7,481 557
AUTO6,141 278
Stačilo!3,76782

Jak se volilo na Karlovarsku?

V karlovarském okrese, kam patří třeba Jáchymov, Nejdek, Ostrov, Bečov nad Teplou či Boží Dar, je náskok vedoucího ANO ještě výraznější. Oproti Karlovým Varům zde hůře dopadli Piráti, které dokonce přeskočili i Motoristé. Naopak koalice Stačilo, složená z komunistů, sociálních demokratů a dalších stran, dopadla stejně jako v celorepublikových číslech – pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Parlamentu.

Volební účast byla nižší než ve zbytku republiky. V Karlových Varech 60,71 a v celém okrese 62,94 procent.

Celý Karlovarský kraj, tedy včetně Sokolovska a Chebska, má ve Sněmovně v současnosti 5 poslanců, z toho 2 za ANO, jednoho za SPD, jednoho za ODS a jednoho za STAN.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Lidé v Jaroměřicích n. R. v referendu odmítli výstavbu sportovní haly

Obyvatelé Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku nesouhlasí s výstavbou sportovní haly. Vyplývá to z výsledku místního referenda, které se spolu se sněmovními...

4. října 2025,  aktualizováno 

Obyvatelé Dudína na Jihlavsku v referendu podpořili stavbu domova pro seniory

Obyvatelé Dudína na Jihlavsku v místním referendu podpořili stavbu domova pro seniory. Na otázku, jestli se má v obci tato výstavba uskutečnit, odpovědělo...

4. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Obyvatelé Třeštiny i Bohuslavic se vyslovili proti těžbě štěrkopísku

Obyvatelé Třeštiny i Bohuslavic na Šumpersku se v místním referendu jednoznačně vyslovili pro zamezení těžby štěrkopísku v chráněném ložiskovém území v...

4. října 2025  20:35,  aktualizováno  20:35

Stavbu větrných elektráren lidé v Černovicích v referendu odmítli

V Černovicích na Pelhřimovsku lidé v místním referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti větrníkům se vyslovilo 597 lidí, pro hlasovalo 318. Volební...

4. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Domašova u Šternberka dali v referendu zelenou stavbě větrníků

Obyvatelé Domašova u Šternberka na Olomoucku se v pátek a dnes v referendu vyslovili pro stavbu větrných elektráren na území obce. Hlasování je platné a pro...

4. října 2025  20:17,  aktualizováno  20:17

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

4. října 2025  20:52,  aktualizováno  21:49

V Kolíně, kde byl starostou předseda STAN Rakušan, vyhrálo ANO

V Kolíně, kde se narodil a byl starostou předseda hnutí STAN Vít Rakušan, vyhrálo hnutí ANO. Získalo 33,92 procenta hlasů. Druzí v letošních sněmovních volbách...

4. října 2025  20:07,  aktualizováno  20:18

Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Lidé v Řisutech na Kladensku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Hlasování se účastnilo 77,54 procenta voličů. Lidé odpovídali na otázku...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  20:04

Obyvatelé Štarnova podpořili plány města ohledně výstavby na obecním pozemku

Obyvatelé Štarnova na Olomoucku podpořili plány města na využití obecního pozemku o rozloze zhruba 15.000 metrů čtverečních, na němž by měl vzniknout objekt s...

4. října 2025  20:03,  aktualizováno  20:03

V Polné na Jihlavsku bylo v referendu 67 pct hlasů proti jednáním o větrnících

Převaha voličů v Polné na Jihlavsku nesouhlasí s tím, aby tamní zastupitelstvo podnikalo kroky k možné stavbě větrných elektráren v okolí města. V místním...

4. října 2025  20:01,  aktualizováno  20:01

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 34,6 pct. před Spolu

Volby do Sněmovny v Pardubickém kraji vyhrálo ANO, získalo 34,61 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě je koalice Spolu, má 23,62 procenta a tři poslance....

4. října 2025  19:44,  aktualizováno  20:33

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:32,  aktualizováno  21:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.