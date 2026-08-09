V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
"Aktuálně zasahujeme u požáru lesního porostu v Karlových Varech nad Mattoni Arenou. Na místě v tuto chvíli zasahuje pět jednotek hasičů," uvedl mluvčí s tím, že požár se podařilo lokalizovat při rozloze 4200 metrů čtverečních.
Podle mluvčího Lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky hoří část lesa nedaleko Čertova kopyta. Lesníci apelují na obyvatele i návštěvníky lázeňských lesů, aby nevstupovali ani do oblastí blízko požáru.
Mluvčí policistů Jakub Kopřiva ČTK řekl, že požárem v Tuhnickém lese nejsou ohrožena žádná obydlí ani provoz na silnicích.