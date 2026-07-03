Jubilejní 60. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přinesl novinku v podobě dronové show. Po půlnoci se na obloze nad lázeňským centrem města vzneslo místo světlic a rachejtlí 1300 dronů. Předvedly přihlížejícím tisícům návštěvníků podívanou, která podle pořadatelů nemá v Česku obdoby. Předcházela jí série hudebních vystoupení na velkém pódiu u hotelu Thermal.
Hudební program v úvodní večer festivalu propojil výrazné osobnosti současné české scény napříč žánry i generacemi. S každým z umělců vytvořil producent NobodyListen vlastním jménem Jakub Strach speciální aranžmá. "Oslovil jsem lidi, kterých si vážím, ty, kteří mě formovali," řekl v závěru produkce.
Na pódiu se vystřídali zpěváci Matěj Ruppert, Roman Holý a Dan Bárta. Zazpívaly i Lenka Dusilová a Annet X a před diváky také předstoupili Yzomandias, Vladimir 518, DJ Akira a sbor Vocal Crew by Unique. Podle ředitelů festivalu Karla Ocha, Petra Lintimera a Kryštofa Muchy pochází velká část z vystupujících umělců původně z Karlových Varů.
Drony se nad zaplněné karlovarské ulice i terasy a balkony Thermalu vznesly zhruba v 00:20 ze Sokolského vrchu. Desetiminutová show s tématem Hvězdy a vítězové vlastního příběhu vyprávěla příběh o lidském odhodlání, odvaze a náhodách, které čekají na životní cestě každého člověka. Nesla poselství, že každý příběh je unikátní, nejen ty filmové, ale hlavně ty životní.
Největší obrazce měly šířku téměř dvou fotbalových hřišť, tedy asi 220 metrů. Show předcházelo podle pořadatelů tisíce hodin programování a použito při ní bylo více dronů než například při zahajovací dronové přehlídce na olympijských hrách v Pchjončchangu. Podle pořadatelů učinily drony až devět milionů pohybů. David Zaorálek uvedl, že bylo potřeba získat více než deset povolení, aby se dronová show v tomto rozsahu mohla na oslavu zahájení v první festivalový den uskutečnit. Návštěvníci festivalu mají šanci vidět i její reprízu, a to v úterý 7. července ve 22:30.
Slavnostního zahajovacího večera ve Velkém sále hotelu Thermal se v pátek zúčastnili i hvězdní hollywoodští herci Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Premiéru na zahájení festivalu měla znělka se švédským hercem a držitelem Zlatého glóbu Stellanem Skarsgaardem. Autorem jejího námětu a režisérem je už tradičně Ivan Zachariáš.
Zahajovacím snímkem festivalu byl argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.
Festival v Karlových Varech uvede do 11. července 137 celovečerních hraných a dokumentárních snímků.