V Karlových Varech otevřelo nové kulturní a kreativní centrum Vary&Te

V Karlových Varech dnes oficiálně zahájilo provoz kulturní a kreativní centrum Vary&Te. Zařízení poskytuje prostor pro přednášky, společenské akce, ale i podporu začínajícím a inovativním podnikatelům. Nezisková organizace Inion na stavbu získala dotaci 57 milionů korun od ministerstva kultury, řekla dnes ČTK ředitelka Inion Radka Murasová.
Na provoz centra si organizace plánuje vydělat vlastními silami. "Nebude to jednoduché, ale vlastně už v rámci studie proveditelnosti jsme zdůrazňovali, že musíme si umět i na ty naše činnosti vydělat, takže tu máme i možnost komerčních provozů, jako je kavárna, možnost některé provozy pronajímat," uvedla Murasová.
Čtyřpodlažní objekt na okraji Karlových Varů disponuje kromě společného zázemí místnostmi a kancelářemi, které mohou využít firmy a živnostníci. Několik jednotek už je podle Murasové obsazených. "Zatím ještě plně nekřičíme do světa, jsme otevření, ale po naší komunitě nabízíme možnosti zasídlit se tu, využívat těch prostor, které tu máme," doplnila.
Podle krajské radní Gabriely Dostálové (ANO) zatím Inion od kraje dotace nepotřeboval. Organizace ale může požádat o podporu na konkrétní kulturní či vzdělávací akce a projekty. "Nechceme ale podporovat finančně provozní náklady," řekla ČTK.
Vznik menších kreativních a kulturních center, které jsou například v Ostrově na Karlovarsku nebo Kraslicích na Sokolovsku, je podle Dostálové lepší cestou než původní krajský projekt 4K, který byl soustředěný na jednu krajskou organizaci a neumožňoval samostatný rozvoj center po kraji.