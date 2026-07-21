V Karlových Varech začne v září modernizace dětské JIP za 31,4 milionu korun

V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech (KKN) začne v září modernizace jednotky intenzivní péče (JIP) na dětském oddělení. Práce potrvají zhruba devět měsíců, řekl ČTK krajský radní Erik Klimeš (ANO). Modernizace vyjde na 31,4 milionu korun.
"Je důležité zmínit, že ta rozestavěnost v areálu karlovarské nemocnice je v tuto chvíli už poměrně veliká. Musíme tedy práce koordinovat samozřejmě se zástupci nemocnice a oni musí naplánovat změnu těch cest po nemocnici a vymyslet nějaký harmonogram a v momentě, kdy toto bude jasné, tak vyzveme zhotovitele, aby si převzal staveniště," uvedl Klimeš. Zahrnuje kompletní modernizaci současných prostor, nové vybavení, technologie a rozvody. Zásadní navýšení ani snížení kapacity podle radního v plánu není.
"Jelikož je to kompletní rekonstrukce této části oddělení, musíme ale zajistit jeho chod v náhradních prostorách. Přesun dětské JIP bude v rámci některého ze spolupracujících oddělení v areálu nemocnice," řekl ČTK generální ředitel KKN Jiří Štefan. Jednou z možností je přesun lůžek na gynekologické oddělení.
Prostory dětského oddělení letos prošly opravou zhruba za milion korun i v jeho lůžkové části. Nové podlahy, dekorace, hračky, ochranné prvky a nábytek s tematickou filmovou výmalbou podpořila 890.000 korunami nadace Archa herečky Chantal Poullainové. Podle ní mají nyní malí pacienti při vkročení do chodby a čekárny pocit, jako by byli v kině. Vzhled by měl navodit dojem, že jsou v záři reflektorů a že je čeká prostředí, kde o ně bude pečováno. Pokoje jsou označeny jako kostymérna nebo maskérna. Děti se na oddělení potkávají i s dalšími profesemi, jako jsou kameramani a osvětlovači. Ze sesterny je režisérský kokpit.
Dětské oddělení se naposledy významněji opravovalo v roce 2015. Letos v červnu v areálu KKN začala stavba nového urgentního příjmu v pavilonu G1, který bude stát 550 milionů korun.
Karlovarská krajská nemocnice provozuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Karlovarská část má 432 lůžek a více než 1200 zaměstnanců.