V koupališti Rolava v Karlových Varech mohou být podle hygieniků cerkárie

Kvalita vody v některých koupalištích v Karlovarském kraji se snižuje. Zhoršenou jakost vody hygienici zjistili na koupališti Rolava v Karlových Varech, kde mají podezření i na výskyt larev ptačích motolic, a silné znečištění je na Velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku. Vyplývá to z aktuálních údajů Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Větší nádrže si podle předešlých měření udržují dobrou kvalitu vody.
Na koupališti Rolava hygienici sledují vodu u pláže i u mola. Na obou místech naměřili třetí stupeň kvality vody z pěti, což znamená zhoršenou kvalitu. Navíc hygienici upozorňují na vysoké podezření na přítomnost cerkárií, tedy parazitů, kteří mohou lidem způsobit intenzivní svědění kůže a pupínky.
Velký rybník u Hroznětína má zhoršenou kvalitu vody téměř od počátku sezony. Poslední odběry zhoršily hodnocení na čtvrtý stupeň z pěti, kdy už voda není vhodná ke koupání. Důvodem jsou zejména sinice, chlorofyl-a, horší průhlednost vody a vodní květ.
Předešlá měření na Chebsku sice zjistila zatím dobrou kvalitu vody na nádrži Jesenice a jen mírně zhoršenou kvalitu na nádrži Skalka nebo na koupališti Lido u Mariánských Lázní. I na Jesenici ale hygienici prověřují možný výskyt cerkárií.
Dlouhodobě dobrou kvalitu vody mají nádrže jako Michal u Sokolova nebo Tatrovice u Vřesové na Sokolovsku. Lidé mohou využít i menší nádrže v přírodě, ty ale hygienici pravidelně nekontrolují. Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji, zpravidla každý týden v jednom ze tří okresů. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.