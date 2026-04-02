V Krušných horách nabízejí velikonoční lyžování tři střediska, sněhu je dostatek

O prodlouženém velikonočním víkendu si budou moci lidé zalyžovat ve třech krušnohorských skiareálech v Karlovarském kraji. Podle zájmu a počasí budou střediska v provozu i v dalších dnech, zjistila ČTK od provozovatelů. Noční minusové teploty a občasné sněžení v uplynulém týdnu podmínky pro lyžaře na sjezdovkách zlepšily.
Skiareál v Potůčkách na Karlovarsku chystá na sobotu 4. dubna maškarní karneval na lyžích. Podle majitele střediska Marka Plachého budou lidé v maskách jezdit zadarmo a čeká je i společný sjezd. V Potůčkách jsou v provozu všechny tři sjezdovky a oba vleky jezdí denně od 09:00 do 16:00 a podle rozpisu na facebookovém profilu střediska v některých dnech i od 17:00 do 20:00. Na svazích je okolo metru technického sněhu s popraškem přírodního.
O víkendu bude v provozu také sjezdovka Novako na Božím Daru, kde pojede vlek i pohyblivý koberec od 09:00 do 16:00, uvedli provozovatelé.
Skiareál Klínovec láká lyžaře na sedm upravených sjezdovek, dvě lanovky a vlek. Jezdí se zvýhodněné jízdné. Lidé si mohou zalyžovat na několika kilometrech svahů všech obtížností, na kterých je více než půl metru technického sněhu. Ten je díky minusovým teplotám přemrzlý a ve stinných místech drží sjezdovky pevné, uvedla mluvčí areálu Hana Hoffmannová. Klínovec předběžně avizoval konec zimní sezony na 12. dubna. Na Neklidu a na jižní straně kopce skončil provoz v březnu, stejně jako ve většině ostatních středisek v regionu.
Meteorologové předpovídají na prodloužený víkend noční teploty lehce pod bodem mrazu, postupně se ale bude oteplovat. V neděli už by měly teploměry přes den ukazovat až 18 stupňů Celsia. Velikonoční svátky by měly být většinou polojasné s minimem srážek.