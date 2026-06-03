V Kynšperku na Sokolovsku pokračuje stavba nových předmostí u historické lávky,

Stavba předmostí historické lávky v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku skončí v plánovaném termínu do konce června. Pěším a cyklistům se lávka přes řeku Ohři otevře až po kolaudaci. Vodáci budou moci proplouvat levým ramenem řeky zřejmě od července, řekl ČTK starosta Marek Matoušek (nestr.).
Lávka je uzavřena od začátku loňského září. "Stavební práce začaly později kvůli vysoké hladině řeky Ohře. Ale dělníci na stavbě pracují od pondělí do neděle 12 hodin denně a snaží se to manko dohnat, takže věřím, že nám stavbu na konci června předají a začneme kolaudovat," uvedl Matoušek. Datum slavnostního otevření podle něj zatím stanovené není, ale mohlo by to být poslední sobotu v červenci.
Kvůli příjezdu techniky na ostrov v řece, na kterém bude předmostí usazeno, museli dělníci svést levé rameno řeky do potrubí. To komplikuje život vodákům, kteří musí lodě přenášet. Rameno řeky bude podle starosty možné zprůjezdnit už před kolaudací lávky, jakmile nebude prostor potřeba pro stavební techniku a sklad stavebního materiálu.
Náklady na obnovu betonových předmostí lávky jsou podle Matouška 24 milionů korun. Město žádalo Karlovarský kraj o dotaci osm milionů korun. "Kraj obnovu klíčové lávky na páteřní cyklostezce podpořil, ovšem pouze čtyřmi miliony. Zbylou částku financuje město z patnáctimilionového úvěru a vlastních prostředků, nyní tedy jednáme o navýšení půjčené částky. Celková suma za stavbu by se ale navyšovat neměla, o vícepracích zatím informace nemám," vysvětlil starosta.
V plánu investic na příští rok má město drobné opravy a údržbu samotné lávky. Kromě nátěru a výměny poničených prken čeká most i výměna prasklých střešních šablon nebo obnova veřejného osvětlení, doplnil Matoušek.
Krytá dřevěná lávka nahradila v roce 1947 původní železobetonovou lávku zničenou na sklonku války ustupující německou armádou. Dřevěná část dlouhá 63 metrů je druhá nejdelší v Česku. Podle starosty je nejdelší lávkou v Česku stojící na pouhých dvou pilířích. Současná podoba pochází z roku 1950.
Kynšperk nad Ohří hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 100 milionů korun. Asi pětinu tvoří investice, zbylé výdaje jsou provozní. Ve městě žije téměř 5000 obyvatel.