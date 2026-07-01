V Mariánských Lázních hořel nad ránem kávovar v hotelu, škoda je 15 milionů Kč

V Mariánských Lázních na Chebsku hořel dnes brzy ráno kávovar. Oheň poškodil kuchyni, škoda je předběžně vyčíslena na 15 milionů korun. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Jana Třísková. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část požár nezasáhl.
Požár byl nahlášen před 03:00, vznikl ve vedlejší budově s kuchyní. "Část hostů objekt opustila samostatně po spuštění elektrické požární signalizace, zbývající osoby evakuovali hasiči," uvedla Třísková. Nikdo z evakuovaných nebyl zraněn a všichni se po dohašení vrátili.
Po uhašení požáru hasiči prostory odvětrávali, příčinu vzniku vyšetřují. Na místo byl podle mluvčí povolán i Technický ústav požární ochrany.