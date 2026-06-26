V Nejdku pokračuje rekonstrukce budovy základní školy, skončí na podzim

V Nejdku na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce budovy prvního stupně Základní školy na náměstí Karla IV. Dokončení oprav za více než 45 milionů korun je v plánu na podzim, na začátku dalšího školního roku proto budou nejmladší žáci stále v provizoriu v budově druhého stupně. ČTK o tom informovala místostarostka Pavlína Schwarzová (VOK).
Opravy začaly před rokem. Letošní prvňáčci začali a dnes i končí svůj první školní rok v náhradních učebnách. Dokončení rekonstrukce je v plánu do konce září. Podle Schwarzové ale není jisté, jak dlouho bude trvat kolaudační řízení, vybavení místností nábytkem a dalším inventářem a kdy přesně se děti do svých tříd budou z těch provizorních moci přesunout.
"Projekt zahrnuje jak kompletní rekonstrukci interiérů školy, tedy obnovu vnitřních prostor, včetně výměny podlahových krytin, oprav omítek a nové výmalby. Součástí prací je také kompletní obnova rozvodů elektroinstalace, vytápění, vody a kanalizace, včetně výměny koncových prvků, tedy svítidel, radiátorů a sanitárních zařízení," popsala místostarostka modernizaci školního objektu. V budově nebude výtah, ale bezbariérovost je zajištěna schodišťovou plošinou.
Významnou částí stavebních úprav je rovněž rekonstrukce střechy. Projekt podpořil evropský Operační program Spravedlivá transformace, dotace činí zhruba 37 milionů korun. Zbytek nákladů hradí město ze svého rozpočtu. Vícepráce navýšily cenu o přibližně 900.000 korun oproti té, která vzešla ze soutěže, řekla Schwarzová.
Před třemi lety opravovalo město kompletně i budovu druhého stupně. Tehdy modernizace včetně vybudování podkrovních učeben a sborovny i oprava tělocvičen vyšla na 94 milionů korun.
V Nejdku žije zhruba 7700 obyvatel. Město zřizuje čtyři mateřské, dvě základní školy a základní uměleckou školu.