V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů

Město Sokolov dokončilo opravu domu číslo 133 na Starém náměstí. Bude v něm nové infocentrum a v horních podlažích pět nestandardních bytů. Přestavba domu, který město koupilo, stála okolo 30 milionů korun. Dům se ještě bude dovybavovat, uvedl dnes při prohlídce opraveného domu mluvčí radnice Michal Švarc.
Stavební část přestavby domu, kde dříve sídlila počítačová firma, je už hotová. "Stavba předaná už je, momentálně řešíme kolaudaci. V domě vzniklo pět bytů, jeden podkrovní, velký a potom čtyři menší dispozičně 2+kk a ve spodní části potom ještě infocentrum," uvedl Švarc. Město v další fázi vybaví byty kuchyňkými linkami a zadá dodávku interiéru infocentra. "To by se tam mohlo nastěhovat už někdy začátkem příštího roku, řekněme do března roku 2027," dodal mluvčí.
Protože jde o historický dům, byty nad infocentrem jsou nestandardně řešené, aby se vešly do původních zdí. Výjimečný je byt 3+kk v nejvyšším patře, který má rozlohu okolo 120 metrů čtverečních.
Podle místostarosty Jana Picky (VOK) město nabídne byty k nájmu obálkovou metodou, rozhodne tedy nabízená výše nájmu. Ta je u běžných městských bytů v Sokolově 100 korun za metr čtvereční měsíčně. Některé nabídky tuto částku převyšují i o desítky procent. Podle Picky se dá očekávat, že větší zájem bude u opraveného domu o menší byty, protože velký 3+kk bude mít i při základní sazbě poměrně vysoký nájem.