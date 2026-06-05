V Ostrově do konce roku vznikne moderní areál pro biatlonisty i veřejnost

V Ostrově na Karlovarsku začne úprava areálu pro biatlonisty. Město vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana (nez., zvolen za Místní) vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál, který bude sloužit i veřejnosti. Starosta to dnes řekl ČTK. Stavba vyjde téměř na 9,3 milionu bez DPH.
"První etapa je nejrozsáhlejší, jelikož obsahuje jak to zázemí, které by mělo být formou kontejnerů. Je projektováno zhruba šest kontejnerů, které budou postaveny do tvaru U a zastřešeny. Díky tomu vznikne větší prostor. A měla by tam být i vzduchovková střelnice a workoutový areál s umělou trávou," popsal Čekan.
Městu se díky výběrovému řízení podařilo snížit cenu zakázky zhruba o 20 procent. "Přihlásily se čtyři firmy. Původně byla projektová cena bez DPH 11,3 milionu," řekl starosta. Město nyní s vítězem podepíše smlouvu a předá mu staveniště. Práce začnou co nejdříve a podle Čekana by měly trvat zhruba půl roku.
Biatlonové tréninkové centrum bude sloužit především dětem od osmi do 15 let a trénovat se tu bude jak se vzduchovými, tak laserovými zbraněmi. Ve druhé etapě chce město vybudovat i velký tréninkový ovál pro letní přípravu. Areál bude zároveň přístupný veřejnosti pro běh, bruslení a workoutové aktivity. "Dnes zanedbaný prostor tak nahradí atraktivní moderní areál s multifunkčním využitím. Plánovaná instalace veřejného osvětlení rozšíří využití areálu i v podvečerních hodinách a umožní celoroční provoz," uzavřel Čekan.
Ostrovští biatlonisté využívají k tréninkům sportovní areál Eduard v Krušných horách, a to především v zimě. Asfaltová plocha pro letní tréninky tam už ale podle starosty není v dobrém stavu.