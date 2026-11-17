V Ostrově na Karlovarsku byl dnes při vzpomínkové akci k událostem z listopadu 1989 u Domu kultury na Mírovém náměstí odhalen Památník svědomí. Autorem nového pietního místa, které připomíná osudy politických vězňů podílejících se na stavbě Domu kultury v 50. letech minulého století, je restaurátor Jiří Pavlík.
Součástí pietní akce byla i přednáška historika Lubomíra Zemana o revolučních událostech a panelová výstava, která jejich průběh v Ostrově přibližuje. Ukazuje i dobové snímky z běžného života Ostrovanů na konci 80. let. V programu zazněly i písně spjaté se sametovou revolucí.
Na návrhu podoby památníku se podíleli i památkáři. Památník má připomínat tvůrce Domu kultury i politické vězně z nedalekých jáchymovských lágrů (pracovních táborů), kteří jej pomáhali v 50. letech minulého století stavět. Na jeho pamětní desce je napsáno: "Na památku politických vězňů a všech tvůrců Domu kultury, postaveného v letech 1954–1955 podle návrhu akad. arch. Jaroslava Krauze a Ing. arch. Josefa Sedláčka. Nechť je připomínkou lidského utrpení a ceny svobody".
Historik Zeman dnes při slavnostním odhalení památníku připomněl, že oba architekty režim pronásledoval pro snahu nezanechat na stavbě Domu kultury žádné zjevné motivy komunismu.
Výroba Památníku svědomí, který je z červeného pískovce, vyšla město na 60.258 korun včetně DPH.
Se vznikem pietního místa byla podle mluvčí radnice Lucie Kubešové obnovena zeleň i okolí Domu kultury. "Stávající keře zde rostly desítky let, byly už přestárlé a dožilé a jejich husté uspořádání zároveň vytvářelo skrytá zákoutí, ve kterých se špatně udržoval pořádek," řekla Radnice se snažila navázat na původní charakter místa ze 60. let. Výsadbu město konzultovalo s památkáři, protože Dům kultury i Mírové náměstí jsou součástí památkové zóny.
Kubešová upřesnila že v okolí Domu kultury byly vysázeny stálezelené tisy, kvetoucí tavolníky, speciální hybrid azalky a bobkovišeň. "Všechny tyto rostliny jsou ideální do městského prostředí," dodala.
Památkově chráněný ostrovský kulturní dům byl otevřen 1. května 1955. Byl tehdy v majetku Jáchymovských dolů, později byl předán do majetku podniku Škoda. V roce 2021 dala radnice částečně opravit plášť budovy a vyměnit okna téměř za 30 milionů korun. Loni v říjnu skočila rekonstrukce interiérů za 131 milionů korun. Letos město pokračovalo v opravách suterénu a hlavního schodiště na Mírovém náměstí.