V Ostrově odstartoval dětský filmový festival Oty Hofmana, ocenil Svěráka

V Ostrově dnes začal Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava Pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scenáristy Oty Hofmana. Letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá do 16. října.
Na slavnostním zahájení byli dnes večer v ostrovském Domě kultury oceněni herci Veronika Freimanová, která si převzala hlavní cenu festivalu - Zlatou Buřinku od Oty Hofmana mladšího, a Zdeněk Svěrák. Ten převzal druhou hlavní cenu, Cenu hejtmana Karlovarského kraje. Zahajovacím filmem večera je na přání Svěráka snímek Stopy Járy Cimrmana, na jehož scénáři se podílel. Podle ředitele festivalu Vladimíra Keblúška jsou oba ocenění významnými postavami české kinematografie pro děti a pro festival je ctí, že přijali pozvání a pro ocenění si přijeli, řekl.
Další ocenění, ručně malovanou klapku, dnes z rukou Oty Hofmana mladšího obdržela někdejší dětská herečka Veronika Helcelová. Ta si zahrála dívenku Claudii v několika dílech seriálu o Panu Tau. Motiv slavné postavy se bude prolínat městem po celý festival, návštěvníci Pana Tau uvidí i v ulicích. Na Staré radnici jeho historii a odkaz představí multimediální výstava, kde budou k vidění i historické kostýmy z Barrandova, které si ve filmu skutečně zahrály.
Festival nabídne vedle soutěžních projekcí také řadu premiér, předpremiér a osobních setkání s herci, režiséry, scenáristy a dalšími tvůrci. Soutěžit se bude v kategoriích film, seriál a animovaná tvorba. Chybět nebude ani tradiční soutěž studentských filmů. V pondělí bude ve světové premiéře uveden film Juraje Nvoty Pitomá příroda o chlapci s ADHD. Zahrál si v něm i Jaroslav Dušek.
Ve festivalové porotě zasedne vedle producenta Roberta Plavce a Oty Hofmana mladšího podle pořadatelů nově i režisérka Pavlína Moskalyková. Mezi hosty festivalu budou například Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, režisér Zdeněk Zelenka a skladatel Zdeněk Barták. Do programu se zapojí také Česká televize. Novým prvkem letošního festivalu je zapojení Dismanova rozhlasového dětského souboru. "Jeho členové návštěvníkům přiblíží, jaké je vyrůstat v prostředí profesionálního rozhlasu a podílet se na tvorbě médií už od dětství. Součástí jejich programu bude také divadelní vystoupení," řekl ředitel festivalu.
Projekce se uskuteční v sálech v Ostrově, festival však pokračuje v loni započatém promítání také v Karlových varech a Sokolově. Součástí programu budou opět i tematické akce zaměřené na vzdělávání - workshopy, besedy, semináře o mediální gramotnosti, projekty pro pedagogy či interaktivní výstavy. Program se zaměří také na alopecii, onemocnění způsobující ztrátu vlasů, a na prevenci předsudků a šikany.