Zhruba 60 procent práceschopných vězňů ve Věznici Ostrov na Karlovarsku pravidelně pracuje. Je to asi 370 lidí z celkové tisícovky vězňů, kteří jsou nyní v ostrovské věznici umístěni. Část odsouzených pracovat nemůže kvůli zdravotním problémům nebo třeba bezpečnostním rizikům. Podle prvního zástupce ředitele věznice Davida Slavíka je mezi vězni o práci zájem, který v současnosti převyšuje možnosti uplatnění, řekl dnes ČTK.
"Odsouzení jsou pracovně zařazení na vnitřních střežených pracovištích ve věznici, kde vlastně zajišťují vnitřní chod věznice, jako je například ústavní údržba, kuchaři, kteří připravují jídlo pro odsouzené i pro zaměstnance. S nimi jsou na každém pracovišti civilní zaměstnanci, kteří práci zajišťují odborně. Dále je tu výroba, jako například truhlárna nebo kompletace hraček," popsal Slavík možnosti práce uvnitř areálu.
"Pak jsou nestřežená pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici. Ta nestřežená pracoviště jsou například automotive, což je obvykle linková výroba. A pak jsou to pracoviště s volným pohybem mimo věznici, kde jsou většinou odsouzení zařazeni ve stavebních profesích," doplnil Slavík. Na těchto pracovištích mimo věznici pracuje zhruba 170 odsouzených.
Přímo v truhlářské dílně ve věznici vznikají skříně, pracovní stoly a další nábytek pro potřeby vězeňské služby. Osm odsouzených v dílně jsou buď vyučení nebo lidé se zkušenostmi v oboru. Naproti tomu v dílně, kde pro německého výrobce hraček vězni kompletují plastová auta všech možných typů, nemusí mít zhruba 40 pracovníků odborné předpoklady, jsou průběžně zaučováni.
Kromě zaměstnání mají vězni možnost účastnit i jiných aktivit mimo areál věznice, mohou třeba zdarma pomáhat u státních institucí, neziskových organizací, zejména formou pomocných prací. Podle Slavíka působí tyto aktivity na odsouzené výchovně, terapeuticky a motivují je k řádnému životu.
Věznice v Ostrově, která je také vazební, zaměstnává tabulkově 426 zaměstnanců. Zatímco u 156 civilních zaměstnanců chybí do plného stavu jen několik málo zaměstnanců, u uniformovaných příslušníků vězeňské služby je nedostatek větší, schází jich zhruba třicet. Nevýhodou při získávání pracovníků věznice je existence dalších dvou velkých věznic v kraji, ale i konkurence dalších ozbrojených složek, policie a strážníků, a v neposlední řadě i blízká vzdálenost do Německa, kam část mužů odchází za prací. Chybějící dozorci se tak musí nahrazovat přesčasovou prací.
Do jinak přísně střeženého areálu se dnes mohla podívat i veřejnost. Stovka míst ve čtyřech skupinách byla rezervovaná asi za dvě hodiny. Na prohlídku prostor, kam se většina lidí běžně nedostane a ani nechce dostat, čekali lidé i v mrazu už asi půl hodiny před začátkem prohlídek.