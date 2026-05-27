V Perninku vzniká celoroční sportovní areál pro rodiny s dětmi

V Perninku na Karlovarsku vzniká celoroční sportovní areál, který by měl sloužit především rodinám. Majitelem Skiareálu Pernink Nádraží je investor Vladimír Brůna, který připravuje stavbu nádrže na letní rekreaci a zimní zasněžování sjezdovek a výstavbu zázemí pro lyžařskou školu, řekl ČTK.
"Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků je nedostačující. Nová bude mít 1800 kubíků a vodou z ní bychom měli umět vysněžit půlku sjezdovky za dva dny. Její vybudování stojí nějakých 18 milionů korun plus ještě počítáme s dalšími zhruba čtyřmi miliony na dokoupení děl a sprch pro zasněžování," řekl Brůna. Původně chtěli rozšířit současnou nádrž, ale kvůli obojživelníkům se po domluvě s odborem životního prostředí dohodli na výstavbě nové. Jejím velkým benefitem podle Brůny je, že bude sloužit i jako zásobárna vody a v případě nutnosti jako požární nádrž. Příprava trvala téměř tři roky.
"To, co se vytěží z terénu, použijeme na modelaci sjezdovky. V levé části bychom chtěli udělat trať na ski cross a v létě pro kola. A jelikož chceme být celoročním areálem, tak bychom chtěli tu nádrž využít na koupání a přidat atraktivní herní prvky. Vor, na kterém bude možné ručkovat, a vodní atrakce - plováky, ze kterých půjde skákat, aby to bylo zajímavé pro děti," řekl Brůna. Nádrž podle něj bude mít co nejvíce přírodní charakter.
Zpevněný břeh nádrže bude obložený kameny tak, aby se odkudkoliv dalo vstoupit do vody. Herní prvky pro areál navrhuje Matěj Hájek ze studia Skull, který stojí mimo jiné i za herní krajinou Pecka v Krkonoších. "Vytěžili jsme tady 45 stromů, které nebudeme odvážet na pilu, ale z větší části dřevo použijeme. A samozřejmě zajistíme i náhradní výsadbu," řekl Brůna.
Uvedl, že areál koupil jako výhradně zimní středisko. "První investice byly do lyžařské školičky. Zimy jsou čím dál teplejší, a proto potřebujeme systém zasněžování a plánujeme stavbu nového skicentra, kam přesuneme půjčovnu lyží a zázemí lyžařské školy," řekl. Pouze zimní provoz ale podle něj areál neuživí, proto se rozhodli doplnit nabídku o letní aktivity.
Areál chce cílit kromě turistů především na místní. Pro návštěvníky z daleka jeho majitel ale počítá i s ubytovacími kapacitami. "Dokončili jsme architektonickou studii na novou budovu bistra, kde by mělo být i 20 pokojů. Stavba by měla navázat na klasickou krušnohorskou architekturu. Teď budeme připravovat dokumentaci ke stavebnímu povolení, kolaudaci vidím tak do čtyř let," uzavřel Brůna.
Areál leží v Perninku u centrálního parkoviště. Obec chystá jeho rozšíření o 80 míst pro auta, pro autobusy a do budoucna i přípojky a zázemí pro obytná auta. Podle starosty Petra Groha (nez.) má Pernink k investici přibližně za 25 milionů téměř dokončenou projektovou dokumentaci, na kterou získal dotaci 2,8 milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj, a shání financování. Zhruba polovinu by mohla pokrýt dotace, řekl ČTK.
V Perninku žije zhruba 600 obyvatel a obec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 16 milionů korun.