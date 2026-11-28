Lyžařský areál SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku zahájil dnes v 17:00 večerním lyžováním zimní sezonu. Jde o první středisko v Karlovarském kraji a v Krušných horách, kde si mohou lidé zalyžovat. Areál zasněžuje od začátku týdne, kdy teploty klesly pod nulu, na svahu je až 1,5 metru hlavně technického sněhu, řekla ČTK Zuzana Nýberová z areálu.
"Lyžuje tu už ke stovce lidí, kotva je plná. A ještě máme lidi u pokladny," řekla. V neděli se bude lyžovat od 09:00 do 16:00. "A pak v týdnu bude jenom večerní lyžování a o víkendu zase přes celý den," uvedla. Upravena je zatím sjezdovka blíže k vleku, druhá, kde je snowpark a dětský vlek, se teď zasněžuje. V provozu je také bufet, půjčovna je zatím zavřená. Informace o provozu jsou na webu.
Vlek dnes pojede do 20:00 za zvýhodněné jízdné 100 korun.
Potůčky zahájily provoz jako první v Karlovarském kraji už loni, a to 25. listopadu, předloni se tam rozjely vleky o den později. Minulou zimu se v areálu SKIPOT podruhé v jeho historii lyžovalo od listopadu do května.
Ostatní areály v Karlovarském kraji chystají podle informací ČTK zahájení zimní sezony na začátek prosince. Většina středisek spustila s mrazy zasněžování - Klínovec, Plešivec, Pernink, Boží Dar, Jáchymov, Nové Hamry, Bublava i Aš.
Největší krušnohorský Skiareál Klínovec avizoval spuštění prvních lanovek na sobotu 4. prosince. "Rozsah sjezdových tratí a lanových drah, které budou v úvodních dnech k dispozici, bude upřesněn v návaznosti na aktuální klimatické a sněhové podmínky," uvedl mluvčí Matyáš Kubín. Podle něj se teď přípravy a technické zasněžování soustředí především na páteřní sjezdovky Dámská a Pařezovka. V závislosti na příznivých teplotách plánuje areál postupně pokračovat na sjezdovkách Přemostěná a Moser v lokalitě Neklid. Po dokončení příprav páteřních tratí by se rádi zaměřili také na nejdelší sjezdovku Lázeňská. Podrobnosti k zahájení sezony, včetně rozsahu provozu od 4. prosince, bude skiareál průběžně oznamovat na webu a na sociálních sítích.
V sousedním Plzeňském kraji, také na západě Čech, zatím žádný areál start lyžování neoznámil.