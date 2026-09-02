V Sokolově složili slib první studenti vylepšeného policejního oboru

Slavnostní slib dnes složilo asi 50 studentů prvního ročníku Střední policejní školy ministerstva vnitra v Sokolově. Žáci letos poprvé studují obor Vnitřní pořádek a bezpečnost, který jim umožňuje vstoupit do služebního poměru k policii už při studiu, zjistila ČTK. Zájem o studium podle ředitelky Ivany Ježkové každoročně roste, letos se hlásilo 120 uchazečů. Pro budoucí školní rok škola zvažuje otevřít tři třídy po 26 studentech, potvrdil dnes v Sokolově ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Nový čtyřletý obor je zakončený maturitní zkouškou a je propojený s tříletým učebním oborem Bezpečnostní pracovník. "Není to ale jenom změna názvu studijního programu, jde hlavně o změnu pohledu na to, jak může vypadat ta cesta, která může nově začít, pokud se pro ni studenti rozhodnou, už v průběhu studia," řekla ředitelka.
Policejní škola působí v Sokolově od roku 2018. Letos ji dokončilo 26 absolventů, ne všichni ale nastoupí u bezpečnostních složek. Část maturantů rovněž pokračuje ve studiu na vysokých školách, včetně policejní akademie.
Podle krajského ředitele policie Michala Šavrni je policejní škola v regionu výraznou pomocí. Od roku 2022 policie přijala 32 z 82 absolventů školy, kteří podali žádost o přijetí do služebního poměru. "Ostatní neprošli přijímacím řízením," řekl.
Krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva ČTK řekl, že v kraji chybí do plného stavu 202 policistů. Největší podstav je na Chebsku, kde schází 75 příslušníků. Za posledního půl roku, kdy byl podstav v kraji 240 míst, se podle mluvčího daří nábor i díky vlastní iniciativě policie. "Mezi náborové akce patří i inzerce na pracovních portálech, v různých tiskovinách, na webových stránkách či vývěsných tabulích měst a obcí. Kromě toho se pravidelně účastníme řady akcí pro veřejnost a pořádáme také náborové akce, jako například fyzické testy nanečisto, různé workshopy či přednášky pro školy, kde navštěvujeme zejména studenty třetích a čtvrtých ročníků," řekl.
Ministr Metnar dnes zopakoval, že ministerstvo chce zvýšit konkurenceschopnost policie na trhu práce navýšením platů. "Především proto, aby se hlásilo k policii více lidí. Teď v rámci vyjednávání o rozpočtu na příští rok navyšujeme více než 1500 tabulkových míst a budou i finančně kryta, takže já určitě počítám s tím, že nějací policisté tady v tomto regionu přibydou. Protože celkově se nám ty nábory opravdu daří a na začátku příštího roku policie dosáhne čísla 43.000 příslušníků," řekl.