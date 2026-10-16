V Sokolově začala výuka zdravotnických záchranářů, studenty podpoří kraj

První tři desítky studentů dnes v Sokolově nastoupily do prvního ročníku studijního programu Zdravotnický záchranář, který otevřela Vysoká škola zdravotnická (VŠZ). Tříleté bakalářské studium podpoří Karlovarský kraj. Studenti mohou žádat o stipendia, která pokryjí celé školné. ČTK o tom informovala mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková a zástupci školy. Soukromá VŠZ působí v Sokolově od září 2024, kdy začala vyučovat program Všeobecné ošetřovatelství.
Další vzdělávací program pro zdravotníky vznikl jako reakce na dlouhodobou potřebu těchto pracovníků v regionu. Jeho otevření v Sokolově umožní zájemcům získat vysokoškolské vzdělání bez nutnosti dojíždět. Od stipendijní podpory si hejtmanství slibuje zvýšení šancí, že absolventi zůstanou po ukončení studia v regionu a bude tak dostatek zdravotnického personálu v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních.
Podle mluvčí Čmokové může o stipendia žádat až 30 studentů ročně. Pro příští rok má na to kraj připraveno 1,23 milionu korun. "Každý ze studentů může za tři roky studia získat až 123.000 korun s tím, že za jeden rok čerpání stipendia se zavazuje k vykonávání práce v Karlovarském kraji na dva roky, za dva roky stipendia na čtyři roky a pokud bude čerpat stipendium tři roky, musí v kraji pracovat jako nelékařský zdravotnický personál alespoň pět let," řekla ČTK mluvčí. Kraj počítá se stipendijním programem i v dalších letech, pro rok 2028 vyčlenil 2,46 milionu korun a na roky 2029 a 2030 dvakrát 3,69 milionu korun.
Školné je 41.000 korun za rok. Studium v kombinované formě trvá tři roky, řekla ředitelka sokolovského pracoviště VŠZ Miluše Bartoňková. Absolventi najdou uplatnění především u zdravotnické záchranné služby nebo na urgentních příjmech a jednotkách intenzivní péče nemocnic. Velká část studentů už ve zdravotnických zařízeních pracuje a studiem si doplňují nebo rozšiřují kvalifikaci.
Studium spojuje teoretickou výuku s odbornou praxí v rozsahu 1800 hodin. "Teoretické předměty budou vyučovat i naši dva lékaři a dvě všeobecné sestry, kteří předávají studentům své odborné znalosti a praktické zkušenosti z každodenního provozu nemocnice," řekla ředitelka Nemocnice Sokolov Penta Hospitals Jitka Bureš Samáková.
Zájem o studijní program byl podle hejtmanství i vedení školy letos obrovský. Pro příští akademický rok mohou zájemci podávat elektronické přihlášky do 30. dubna 2027. Přijímacím řízením jsou talentové zkoušky, které prověří především fyzickou zdatnost uchazečů, doplnila Bartoňková.