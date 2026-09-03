V sokolovském zámku otevřeli edukační centrum, spojené je s knihovnou

V sokolovském zámku se dnes otevřelo edukační centrum s muzejní knihovnou a výstavními prostory nazvanými Expozice zdarma. Novinářům to řekl ředitel sokolovského muzea Michael Rund. Prostory, jejichž opravy a vybavení vyšly na 18,5 milionu korun, muzeum využije pro vlastní vzdělávací činnost při prohlídkách a pro komunitní setkávání.
Podle Runda jsou upravené prostory, odkud se přestěhovalo před několika lety dětské oddělení městské knihovny a čítárna. Při rekonstrukci a snaze o vybudování odvětrávání a podlahového vytápění našli pracovníci pod zemí původní hradby ze 13. století. Ty byly podle Runda odhaleny už v 90. letech v jiných částech zámku. Zde ale zůstanou díky prosklené pochozí podlaze viditelné i pro návštěvníky.
"Ta střílna v dutině je už pod úrovní terénu, našli jsme ji tedy úplně náhodou. A pokračuje ještě do tří čtvrtin tloušťky té zdi. Byla zdokumentována a znovu zazděna. Odhalena zůstává původní kulatá hradba. Také víme, že v těchto místech bylo i ohniště. Našly se tady také střepy, ale spíše starší, z období baroka," popsal Rund odhalené podzemí.
Rekonstrukce začala v prosinci 2024 a trvala rok a půl. Financována byla z 85 procent z evropské dotace prostřednictvím programu ITIKA. Přispěl i karlovarský kraj, který je zřizovatelem muzea. "Kraj podpořil vznik muzejní knihovny s novou badatelnou. Knihovna byla dosud v nevhodných prostorách v několika místnostech na ředitelství muzea. Čítá okolo 6500 svazků především s regionální tematikou a do budoucna je možné zásoby rozšířit," řekl ředitel.
V několika místnostech jsou i odborně zrestaurované štuky na stropě a v jedné z místností jsou na stropě repliky původní výmalby. V přízemí zámku vznikla i malá expozice, kde bude muzeum prezentovat vlastní sbírky. "Krom těch historických máme i podsbírky, například mineralogii, geologii, ale kolegové tam představují i třeba lišejníky a vylisované rostliny," doplnil Rund. Nyní jsou zde prezentovány nálezy z dolu Jeroným.
Muzeum Sokolov má v sokolovském zámku do budoucna plány na vznik nové expozice v prvním patře, kde jsou volné prostory po oddělení knihovny pro dospělé. Jejímu vzniku ale podle Runda bude předcházet oprava stropů, krovů a střešní krytiny, jejíž části nejsou v dobrém stavu.
Návštěvníci si v sokolovském zámku kromě stálé expozice, která se věnuje rodině Nostitzů, mohou prohlédnout i výstavu Retro 20. století o dobovém životě a designu nebo sbírku kuriozit.