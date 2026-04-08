V Tatrovicích slouží jako provizorní objížďka lesní cesta, ale pouze pro místní

V Tatrovicích na Sokolovsku nechala obec kvůli pětiměsíční uzavírce silnice a pětadvacetikilometrové objížďce opravit lesní cestu. ČTK to řekl starosta Michal Tvrdík. Využívat ji budou moct pouze místní obyvatelé. Průjezd po provizorní cestě je možný pouze s povolením lesní správy a monitorují ho obec, zhotovitel stavby, lesní stráž a policie.
Oprava 386 metrů dlouhého úseku silnice III/209 začala tento týden, na konci března jí předcházelo kácení stromů. Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Jiřího Šlachty bude stát 9,25 milionu korun a hrazena je z krajské účelové dotace. Provádí ji firma Strabag a dokončena by měla být v srpnu. Oficiální objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu je stanovena přes Nejdek, Novou Roli a Chodov a využívají ji i autobusy.
Neudržovaná lesní cesta, kudy se podle Tvrdíka díky úpravám za 100.000 korun zkrátila objízdná trasa z 25 na jeden kilometr, je na pozemcích obce a Lesů České republiky. "Lesy ČR obci cestu zapůjčily bezplatně k užívání po celou dobu stavby, ovšem s podmínkou, že místem bude projíždět nutné minimum vozidel. Povolení má aktuálně zhruba stovka obyvatel Tatrovic a několik chatařů, o kterých víme, že zde trvale žijí přes letní sezonu od dubna do podzimu," řekl ČTK Tvrdík.
Na zpevnění cesty padlo 120 tun frézovaného asfaltového recyklátu. Materiál a práce na uválcování a vytvoření výhyben platila obec ze svého rozpočtu. V Tatrovicích žije asi 180 obyvatel a obec hospodaří s ročním rozpočtem 4,5 milionu korun. "Jsme na hranici okresů, ale veškeré lékaře a úřady máme na Sokolovsku. I svoz odpadu je zajištěn tímto směrem. Nakonec se nám podařilo vyjednat, že CHOTES zajistí svoz v běžném režimu a neměly by se ani zvedat poplatky, jelikož obyvatelům jsme už ceny pro letošní rok nastavili," řekl Tvrdík.
Starosta uvedl, že komunikoval o možném využití objízdné cesty i se sousední Černavou a Rájcem. Odtud dojíždí za prací na Sokolovsko desítka lidí. Podle Tvrdíka je v jednání možné vydání povolení k průjezdu po lesní cestě také pro ně, záležet bude na tom, jak se průjezd osvědčí a jestli jej cesta ustojí.
Úprava sinice v údolí Tatrovického potoka mezi Tatrovicemi a Vřesovou byla rozdělena na sedm úseků. Práce na zhruba 2,4 kilometru silnice, zpevňované opěrnými zdmi, začaly v roce 2018 a zatím poslední část byla dokončena před dvěma lety.