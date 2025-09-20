Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70. letech minulého století, začal prezentovat jiným způsobem, než tomu bylo dosud.
Nový kastelán přinesl na zámek Valeč novinku – komentované prohlídky.
Nabídl novinku – komentované prohlídky a už v příští návštěvnické sezoně plánuje rozšířit počet prohlídkových okruhů, které bude možné na zámku Valeč navštívit. Památku chce co možná nejvíc otevřít veřejnosti.

Jak dlouho jste kastelánem na zámku Valeč?
Od 1. června, tedy od začátku sezony. Je vždy obtížné nastupovat do rozjetého vlaku, ale pokusil jsem se už během prvního léta zámek veřejnosti prezentovat trochu jiným způsobem, než bylo dosud zvykem. Valeč má za sebou pohnutou minulost včetně velkého požáru v 70. letech. Poté byl celý areál dlouho uzavřený. Nyní, přestože se stále obnovuje, je přístupný, ovšem bez průvodce.

Valeč dostane nový impulz, věří kastelán, který na zámku strávil 18 let

To bych chtěl změnit. Proto jsem prakticky ihned začal pořádat komentované letní nedělní prohlídky a od příštího roku bych rád ke klasickým prohlídkám bez průvodce nabídl komentované prohlídky zámku, kostela a zámeckého parku. Postupně bych chtěl začít obnovovat interiéry zámku, protože v současnosti je zde spousta pokojů, které lidé zatím vidět nemohou. Mým snem je celou památku ještě víc otevřít veřejnosti.

Když se řekne zámek, lidé většinou přesně vědí, co si mají představit. Ve Valči to je však jiné...
Zámek Valeč v 70. letech vyhořel a jeho obnova začala až v letech 90. Proto je stále tak trochu na půli cesty. Velká část interiérů je v syrovém stavu, nenajdeme zde žádný původní inventář či mobiliář. Pro spoustu lidí je ten prvotní šok velký. Hlavně český návštěvník očekává dokonale upravené místnosti, kde všechno vypadá tak, jakoby majitelé před chvíli odešli. To Valeč opravdu nenabízí. Na druhou stranu je zámek svojí jinakostí hodně zapamatovatelný. Na rozdíl od jiných objektů, které jsou si často hodně podobné, návštěvníkovi v paměti zůstane.

Říkáte, že tento styl prezentace má své výhody. Jaké?
Tento styl prezentace ukazuje na pohnuté dějiny 20. století, a to nejen na našem zámku. Objektů s podobnou minulostí je velmi mnoho. České zámky byly po 2. světové válce zestátněny a dějiny se leckdy k těm objektům chovaly macešsky. To právě Valeč v té své syrovosti představuje. A také je zde dobře vidět, že vývoj zahrnuje často i fázi ničení. Hrad a později zámek ve Valči byl během své existence zničen hned několikrát. Vypálili ho Švédové, husité, ale vždy ho pak někdo vzkřísil, obnovil a přestavěl. Ukazuje se, že destrukce je přirozená součást života historických objektů. A já říkám návštěvníkům, že jsme právě ve fázi, kdy zámek obnovujeme.

Připravoval jste se na to, že spojíte svůj profesní život s Valčí? Studoval jste historii památky?
Není v lidských silách zjistit vše o takovém objektu v řádu několika týdnů. To je spíš otázka let. Do historie Valče začínám teprve postupně pronikat a je skvělé, že zámek je z velké části stále ještě hodně tajemný, jeho dějiny nejsou úplně probádané. Velká část písemných materiálů totiž zmizela ve víru dějin, takže teď jsou to takové střípky, které musím postupně sestavovat dohromady, aby zámek znovu začal vyprávět svůj příběh.

Za svitu luceren. Zámek ve Valči láká na netradiční prohlídky

To musí být detektivní práce…
Tak trochu ano. Spojil jsem se s majiteli v Rakousku, kteří zámek drželi v průběhu 20. století, tedy s rodinou Thurn-Valsassina. Kontaktoval jsem i poslední majitele zámku, což jsou Larisch-Mönnichové. Těm zámek patřil do roku 1945. Jsem v kontaktu s lidmi, kteří na zámku pobývali po 2. světové válce, ať již jako vychovatelé či jako chovanci dětského domova, který tu fungoval dvě desetiletí.

Ti všichni mi dávají drobné informace, které pak sestavím do celkového obrazu dějin zámku. Lidem, kteří přijdou zámek navštívit, bych chtěl vyprávět příběh památky, který se odehrával zejména ve 20. století, protože v té době byly ty události velmi turbulentní. Je tu ale i velmi zajímavá barokní vrstva, protože samotná Valeč je typické barokní městečko a právě v baroku Valeč dosahuje své největší slávy.

Zámek ve Valči vzplál před půl stoletím od komína, vyvracejí fámu archivy

Mluvili jsme o výhodách. Má to, co se dělo, i své nevýhody?
Nevýhodou je, že zámek Valeč byl dlouhá desetiletí zavřený a nepřístupný. A to včetně parku. Ostatní zámky, kam se jezdilo na výlety od 60. let minulého století, už lidé mají ve své mentální mapě. Tam Valeč ještě není, své místo v obecném povědomí si teprve musí vybojovat. Jde to postupně. S každým opraveným prostorem, s každou obnovenou místností budeme mít víc co nabídnout.

Začal jste komentovanými prohlídkami. Co ještě jako kastelán můžete udělat?
Valečský zámek je v tuto chvíli využívaný jako galerijní prostor. Objevují se zde výstavy soudobého umění, v našem lapidáriu prezentujeme sochy Matyáše Bernarda Brauna, zachráněné fresky z Doupova… Je zde obrovské množství vrstev, které návštěvník může objevovat. Ale zatím mi tu chybí vrstva dějin objektu, což je pro mne jako pro historika velká výzva.

Proto bych chtěl v následujících letech vytvořit expozici, která návštěvníkovi nějakým jednoduchým způsobem přiblíží, kde se nachází, jakou historií objekt prošel, jaké měl osudy a majitele. Aby člověk, který sem zavítá, dostal i takový ten klasický zámecký příběh, na který je návštěvník v Česku zvyklý. To je první velká výzva. Tou druhou je skutečnost, že v prvním patře zámku jsou přístupné jen dvě místnosti, prostory Braunova a Erbovního sálu.

Uzavřené jsou však bývalé hraběcí pokoje. A já bych byl rád, kdyby se nám je v průběhu následujících let podařilo postupně otevřít. Jde o ty nejvzácnější historické prostory, které obývala hraběcí rodina.

Zámek Valeč láká návštěvníky na elektrizující prezentaci Braunových soch

Valeč však není jen zámek. Jak pokračují práce v okolí památky?
Areál zámku je poměrně rozsáhlý, rozsáhlejší než je u většiny zámeckých objektů tohoto typu obvyklé. Můj předchůdce se na něj hodně zaměřoval. Díky tomu se toho podařilo spoustu obnovit. Například teatron, nyní se dokončují práce na zámeckém zahradnictví a sklenících. Od příštího roku budeme v létě nabízet pravidelné komentované procházky po parku, který v sobě nese spoustu pozůstatků minulosti. Například zbytky barokní kaskády, letohrádek, různé skryté stezky či zámecký pahorek. Zajímavé jsou i historické zámecké sklepy, kterým se sice říká pivovarské, ale pravděpodobně vznikly jako umělé jeskyně právě v renesančním a barokním období.

Velmi rád bych vytvořil nějaký způsob, jak by si návštěvník mohl park projít samostatně, možná s pomocí nějaké mapy nebo orientačního systému. Chtěl bych zde vytvořit stezky pro děti, na kterých by mohly plnit úkoly. Představuji si, že by návštěvníci mohli při procházce postupně objevovat všechna skrytá místa a zákoutí, kam se dnes běžně nechodí.

Hodně se mluví o renovaci zámeckých skleníků…
Na obnově zámeckých skleníků, z nichž ten největší, palmový, je opravdu výrazná dominanta zámeckého areálu, se pracuje. Pokud vše půjde dobře, budou v budoucnu využívány tak, jak to bylo v minulosti. Opět zde porostou palmy, kaktusy, pokvetou orchideje. Část by se dala využít expozičně a pro další část se plánuje kavárenské či restaurační využití. Možná už za rok si zde budou moci návštěvníci dát kávu pod palmami a přitom pozorovat, jak za okny ve valečském údolí sněží. To je taková moje idealizovaná představa. Ale budu moc rád, pokud se mi splní.

