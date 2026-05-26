Valečský zámek ožije letními divadelními představeními pod širým nebem

Západočeské divadlo v Chebu připravuje na červen a červenec na zámku Valeč divadelní představení pod širým nebem. Informoval o tom v tiskové zprávě kastelán státního zámku Valeč Miloš Bělohlávek.
Představení Macbeth odehrají herci ve čtvrtek 3. července v mimořádné kulise historického theatronu v zámeckém parku. "Právě uvedení Macbetha pod širým nebem v prostoru barokního divadla slibuje zcela výjimečný zážitek. Valečský theatron patří k nejpůsobivějším místům celého areálu a propojení shakespearovského dramatu s autentickou historickou scenérií vytváří atmosféru, která se v běžném divadelním prostoru nedá vytvořit," uvedl Bělohlávek.
Komedii A žili šťastně až do smrti představí zámek ve spolupráci s chebským divadlem o týden dříve, tedy ve čtvrtek 26. června, před zámeckou budovou. "Chceme, aby Valeč byla živým místem. Nejen památkou, ale prostorem pro kulturu, setkávání a silné zážitky. Letní divadlo do zámeckého areálu přirozeně patří a věříme, že si sem lidé najdou cestu právě i kvůli podobným večerům,“ řekl kastelán.
Bělohlávek vnímá propojení obou institucí jako začátek tradice, kterou by chtěl dále rozvíjet, uvedl. „Máme velkou radost, že se podařilo navázat spolupráci právě s chebským divadlem. Spojení profesionálního divadla a jedinečného historického prostředí přináší návštěvníkům zážitek, který dalece přesahuje běžnou prohlídku i klasické divadelní představení," dodal.
Státní zámek ve Valči letos poprvé vstoupí do letní sezony s nabídkou nejen výstav, prohlídek a festivalů, ale i s divadelními představeními. Vstupenky mohou lidé zakoupit on-line na webu zámku nebo na stránkách chebského divadla.
Theatron v zámeckém parku ve Valči prošel v letech 2021 až 2023 rozsáhlou obnovou. Rekonstrukce architektonické krajinářské stavby odhalila během prací vzácné kamenné sochy, terakotové prvky nebo drahé kameny. Náklady na opravu kamenné památky o třech terasách byly 12,4 milionu korun a hradilo je ministerstvo kultury.
Theatron je romantickou stavbou z doby baroka. Vznikl pravděpodobně v letech 1675 až 1726 v době působení italských architektů. O původním využití toho správa památky příliš neví. Kamenná stavba mohla v minulosti sloužit i jako jeviště, ale nedochovaly se o tom žádné záznamy. Lidé do něj kdysi zazdívali různé architektonické prvky, jako jsou kamenné sochy či terakotové prvky. Vystavené jsou v něm dnes jejich repliky.
Státní zámek Valeč s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice leží na úpatí Doupovských hor. Zámecký areál zdobí kopie soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie, terakotové sochy, honosná zahradní architektura a historický skleník, který se již několik let opravuje.