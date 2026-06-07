Ve Stráži nad Ohří se srazila dvě auta, doprava na silnice I/13 je omezená

Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku se odpoledne srazila dvě auta, osobní a dodávka. Při nehodě se zranil jeden člověk, uvedli záchranáři. Silnice I/13 z Karlových Varů na Chomutov byla nakrátko uzavřena, v současné době policisté řídí dopravu kyvadlově, informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Nehoda se stala okolo 17:00. "Na místě zasahují tři jednotky hasičů," uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Podle Bílka příčiny nehody vyšetřují na místě policisté.
Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili jednoho muže, ročník narození 1976, kterého následně převezli na emergency karlovarské nemocnice.