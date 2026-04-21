Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Policisté dostali oznámení o kamionu plně naloženém kulatinou, jak stojí přes oba jízdní pruhy silnice z Radošova na Velichov, v pondělí krátce před jedenáctou hodinou.
„K žádné dopravní nehodě nedošlo, zřejmě kamion při otáčení uvízl,“ vysvětlil neobvyklou pozici kamionu policejní mluvčí Jan Bílek.
Když policisté přijeli na místo, šedesátiletého šoféra našli už mimo kamion. Dali mu dýchnout a na displeji se ukázala hodnota 1,83 promile. „Řidič policistům uvedl, že alkohol pil až poté, co vystoupil z vozidla,“ pokračuje mluvčí.
Než specializovaná firma náklad dřeva přeložila a následně zapadlý nákladní vůz vyprostila, uběhlo téměř sedm hodin. Po celou dobu byla silnice mezi Radošovem a Velichovem uzavřena.
Když se konečně podařilo dostat kamion do správné pozice, usedl za volant před policisty sám šofér pod vlivem a rozjel se směrem do Velichova, což muže zákona pořádně překvapilo.
„Vzhledem k tomu, že měl v dopoledních hodinách pozitivní dechovou zkoušku, rozhodli se ho předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile,“ upozornil na ještě vyšší hodnotu Jan Bílek.
Nezodpovědnému šoférovi okamžitě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uzavřel mluvčí s tím, že v případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.