Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš udělilo čestná občanství americkým hrdinům, kteří při osvobozování města položili své životy. V jeho režii následně listiny poputují přes oceán k rodinám padlých vojáků.
Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Památník osvobození americkou armádou na svém současném místě na Masarykově...
Památník Armády Spojených států amerických v Aši.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
5 fotografií

„Původně jsem měl tyto doklady, které v českém a anglickém jazyce informují o udělení čestných občanství in memoriam devíti vojákům US Army, odvézt do Prahy na velvyslanectví já. Nicméně americká strana se nechala slyšet, že si pro ně přijedou sami. Velvyslanec přislíbil, že listiny v rámci důstojného ceremoniálu osobně převezme a následně zajistí, aby se dostaly k rodinám padlých vojáků,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř s tím, že aktuálně se ladí přesný termín.

Město už podle jeho slov začalo s přípravami. Kromě organizace ceremoniálu a programu významné návštěvy však stojí před radnicí další výzva – stěhování pomníku padlým Američanům na důstojnější místo. Obří, dva a půl metru vysoký kus žulového kamene má být z Masarykova náměstí převezen k radnici na Goethovo náměstí.

Pomník americkým vojákům se přestěhuje, ustoupí obytnému domu

Tady má stát na skleněném podstavci. Projekt předpokládá i rozsáhlejší stavební úpravy okolí: vznikne zde plocha pro návštěvníky, místo pro řečníka, přístupový chodník se schodištěm a vhodná zeleň. Práce se ale stále nedaří zahájit, do tendru se opakovaně nikdo nehlásí.

„Plán ztroskotal na tom skleněném komponentu. Firmy se toho zřejmě obávají. Proto zvažujeme, že sklo vynecháme a kolem přemístěného památníku necháme upravit okolí. Myslím, že i tak to bude pěkné a důstojné,“ navrhl starosta.

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října 2025)
Památník osvobození americkou armádou na svém současném místě na Masarykově náměstí. Kamenný obelisk připomíná památku osmi obětí 2. světové války při osvobození města americkou armádou. (18. června 2024)
Památník Armády Spojených států amerických v Aši.
Tak má podle vizualizace vypadat Památník svobody v ašských sadech Míru.
5 fotografií

Památník je dílem mariánskolázeňského sochaře Vítězslava Eibla. Na hrubě opracovaném povrchu autor navrhl připevnit pamětní desku, na níž zleva doprava vlaje v plochém reliéfu americká státní vlajka. Nápis na pravé straně pak připomíná, že 20. dubna 1945 osvobodila americká armáda město Aš.

Vedle je umístěna další deska se jmény osmi padlých amerických vojáků. A tady je další „zakopaný pes“. Historici v nápisu totiž objevili chyby. „Ukázalo se, že někteří vojáci zde utrpěli zranění, ale nepadli. Další položili při osvobozování Ašska životy, ale na tabulce jejich jména nejsou. Není to chyba města. Památník vznikal velmi rychle na počátku 90. let minulého století a teprve dodatečné bádání historiků upozornilo na nesrovnalosti. Proto celý nápis zrevidujeme a opravíme, aby vše bylo v době slavnostního ceremoniálu v pořádku,“ dodal starosta.

Ašský památník americké armádě překáží bytovým domům, k přesunu se nikdo nemá

Čestnými občany města se stala osádka tanku zničeného 20. dubna 1945 pancéřovou pěstí u plynárny v Aši. Ve vozidle zahynuli Truman A. Perfect, Robert G. Hanchey a Arthur G. Rentell. Američané Kenneth R. Hill a James C. Midyett zemřeli 15. května 1945 poté, co s vojenským vozidlem typu Jeep najeli v Novém Žďáru na minu. Lewis W. Conklin padl 25. dubna 1945 u Studánky, Edward H. Mallet položil život 24. dubna 1945 v Podílné, Donald H. Wright padl 25. dubna 1945 v Polné a George J. McFalda byl zabit 25. dubna 1945 v Hazlově.

Radnice o záměru vytvořit nové pietní místo už informovala Ministerstvo obrany České republiky, které péči o válečné hroby koordinuje. Přemístění památníku ministerstvo schválilo.

