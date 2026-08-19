Veřejnost se dnes v Mariánských Lázních rozloučí s Vladimírem Páralem

Autor: ČTK
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Mariánských Lázních se rodina i veřejnost dnes rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie, ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu, od 11:00 bude rozloučení přístupné i veřejnosti.

Vystudovaný chemický inženýr začal psát v 60. letech minulého století a postupně se stal jedním z nejčtenějších, ale i nejrespektovanějších autorů své doby. Ještě jako chemik napsal řadu románů a až v roce 1967 se stal spisovatelem z povolání. V 70. letech pracoval v ústeckém Severočeském nakladatelství jako nakladatelský redaktor, poté se však vrátil ke spisovatelské kariéře. Po nástupu normalizace se přiklonil k vládnoucímu režimu, což se projevuje i v jeho dílech.

V románech spisovatele a mistra bonmotů Vladimíra Párala jako Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi, Profesionální žena, Mladý muž a bílá velryba či Radost až do rána, z nichž bylo mnoho zfilmováno nebo převedeno do divadelní podoby, čišel suchý popis notně vášnivých emocí. Těch se nevzdal ani ve svých polistopadových prózách (Kniha rozkoší, smíchu a radosti či Playgirls 1 a 2), které však už kritika nepřijímala s takovým nadšením.

Mariánské Lázně si Páral zamiloval a žil zde střídavě s Prahou od roku 1995. Stal se součástí místního kulturního a společenského života. Stál také u zrodu mariánskolázeňské Stezky spisovatelů – v roce 2017 symbolicky 'podepsal' její základní kámen a stal se jejím prvním spisovatelským patronem.

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