Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Služba budou moct chovatelé využít o víkendech a státních svátcích vždy mezi 14. a 17. hodinou. „Před návštěvou ordinace se doporučuje telefonická komunikace,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.
Rozpis služeb najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v sekci témata, podsekci lékařská a lékárenská pohotovostní služba. Aktuálně jsou zde termíny a kontakty do konce listopadu.
|
Odchytová služba unikla stěhování, doplní ji nová veterinární pohotovost
Podle hejtmanky kraje Jany Mračkové Vildumetzové podobná služba v regionu dlouhodobě chyběla. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo najít společnou řeč s veterináři, kteří jdou s námi do pilotního projektu veterinární služby první pomoci,“ podotkla.
První víkendové službu se zhostí veterinářky Klára Fečková a Kristýna Verheles v ordinaci v karlovarské části Rybáře.
|
Kašlíky a rýmy na pohotovost nepatří, říká veterinářka
První pomoc u zvířete znamená okamžité a dočasné ošetření, které se poskytuje zvířeti při náhlém onemocnění nebo úrazu. „Cílem je zabránit zhoršení stavu, stabilizovat životní funkce a zajistit přežití do doby, než bude možné odevzdat zvíře do péče veterinárního lékaře,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Čmoková.