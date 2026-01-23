O víkendech a svátcích se tak ve službě aktuálně střídá už deset ordinací. V průměru ošetří tři desítky pacientů denně.
„Máme skvělé reference od občanů, podařilo se navázat dobrý kontakt se zapojenými veterináři. S těmi jsme se setkali, ale oni sami se chtějí setkávat častěji, aby si mohli vyměňovat zkušenosti. Proto jsme se nyní rozhodli pilotní projekt ukončit a přejít už k normální činnosti,“ uvedl Vrba.
Pohotovost pro zvířata bude pokračovat dva roky za stejných podmínek, jako byly v pilotu. Zapojení veterináři budou nadále sloužit o víkendech a svátcích vždy od 14 do 17 hodin podle rozpisu na webu Karlovarského kraje.
Kraj na provoz veterinární pohotovosti vyčlenil z letošního rozpočtu přibližně šest milionů korun. Hodinová sazba je 1 500 korun. Pokud ale ošetření zvířete trvá déle, než je provozní doba, mají veterinární lékaři takový zákrok kompenzovaný.
Pro chovatele ovšem nejde o bezplatnou službu. K ceně ošetření či zákroku je majitelům zvířat účtován víkendový příplatek, který se může v jednotlivých ordinacích lišit. Rovněž je třeba počítat s tím, že ve složitějších případech může veterinář zvíře odeslat na specializované pracoviště, například do Plzně nebo do Prahy.
Veterinární pohotovost začala v kraji fungovat po dlouhých jednáních od října. Rozpis služeb a kontakty na sloužící ordinace najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v sekci témata, podsekci lékařská a lékárenská pohotovostní služba.
„Před návštěvou je vhodné se nejprve s veterinárními lékaři telefonicky spojit a domluvit se na dalším postupu,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.