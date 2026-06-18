Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání

Kvalita vody v přírodních koupalištích v Karlovarském kraji se pohybuje nejčastěji mezi prvním a druhým stupněm, je tedy vhodná ke koupání. Některá přírodní koupací místa, kde Krajská hygienická stanice pravidelně provádí svá měření, jsou ale na třetím stupni, kdy voda už není ke koupání vhodná.
Hygienici pravidelně kontrolují přírodní koupací místa, která mají provozovatele, i některá oblíbená koupaliště bez provozovatele. V kraji se již většina koupališť s provozovatelem otevřela.
Na Chebsku byly odebrány vzorky vody z vodní nádrže Jesenice, které vyšly u Rybářské bašty na stupni 2, stejně jako u kempu Václav. Podle hygieniků to znamená zhoršené vlastnosti vody, která ale zůstává vhodná ke koupání. V Podhoří je voda ve vodní nádrži Skalka na stupni 3, tedy zhoršená jakost s mírně vyšší pravděpodobností vzniku zdravotních problémů po koupání. U citlivějších jedinců se mohou vyskytnout zdravotní obtíže a hygienici po koupání doporučují se osprchovat.
Na třetím stupni je kvalita vody i ve Velkém Rybníku u Hroznětína na Karlovarsku. Obsahuje sinice, vodní květ a zelený pigment chlorofyl-a. Koupaliště Rolava v Karlových Varech má podle posledního měření vodu vhodnou ke koupání bez výhrad, a to jak u pláže, tak u mola. V rybníku Lesík v Nejdku na Karlovarsku je zde voda na stupni 2.
Krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupalištích v kraji. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.