Většina starostů za ANO v Karlovarském kraji bude obhajovat své mandáty

Krajský sněm hnutí ANO 2011 schválil v Karlovarském kraji kandidátní listiny pro podzimní komunální volby. ČTK o tom informoval krajský předseda hnutí, první náměstek hejtmana a starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO). Kandidáty navržené oblastními sněmy bude ještě potvrzovat v závěru června celostátní sněm a schvalovat předseda hnutí Andrej Babiš. Již nyní je ale jasné, že většina starostů a čelních představitelů měst v kraji bude své kandidatury opakovat.
"Postupně dokončujeme kandidátky a v tuto chvíli již známe většinu lídrů. V okresních městech povedou kandidátky Andrea Pfeffer Ferklová v Karlových Varech, Petr Truhlář v Chebu a Erik Klimeš v Sokolově," uvedl Hurajčík (všichni ANO). Klimeš je nyní sokolovským zastupitelem a krajským radním. V čele kandidátky vystřídal současnou starostku Sokolova, poslankyni Renatu Oulehlovou. Ta bude obhajovat místo v zastupitelstvu, pozici ve vedení města nikoliv. V Chebu je starostou Jan Vrba (ANO), který bude rovněž na nižším místě kandidátky.
Na dotaz, proč se post primátorky rozhodla obhajovat, Pfeffer Ferklová odpověděla, že ještě nejsou splněné všechny cíle, které si stanovila. "To znamená - rozjeli jsme bytovou politiku. Je tady spousta projektů s parkovacími domy, které nejsou bohužel ještě splněny tak, jak jsme si mysleli, protože některé věci opravdu trvají dlouho. Proto ještě to jedno volební období k tomu, abychom splnili to, co jsme slíbili," řekla ČTK. V Karlových Varech budou o hlasy voličů opakovaně usilovat i oba nynější náměstci primátorky, Martin Dušek i Lubomír Kovář (oba ANO).
Do obhajoby starostenského křesla se pouští také Vítězslav Kokoř v Aši na Chebsku nebo Ludmila Vocelková v Nejdku na Karlovarsku. Ta od prosince 2025 starostkou není, zůstává městskou i krajskou radní a v čele města ji vystřídal Zdeněk Plas (ANO). Opakovaně bude o starostenskou pozici usilovat i Hurajčík v Mariánských Lázních.
"Dalšími lídry budou Kamil Vrána v Ostrově a Ilona Kafková v Kraslicích. V Chodově povede kandidátku Karel Suchý, v Horním Slavkově Jiří Grosman, ve Františkových Lázních Tomáš Wiesner, v Lokti Roman Moravec a v Jáchymově Pavel Neumann (všichni ANO)," doplnil Hurajčík.
Při obsazování čelních příček kandidátních listin hnutí ANO v kraji se sněmy podle krajského předsedy zaměřily především na osobnosti, které už zkušenosti z komunální politiky mají. "Ti lidé znají problémy svých měst a dlouhodobě se podílejí na jejich rozvoji. Řada z nich dnes působí ve vedení měst, zastupitelstvech nebo v dalších veřejných funkcích a za svou prací mají konkrétní výsledky," řekl Hurajčík.
Na kampaň, která by měla být například v Karlových Varech především kontaktní, se podle primátorky zaměří kandidáti v září. Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční 9. a 10. října.
V komunálních volbách na podzim 2022 získalo ANO v Karlových Varech 34,45 procenta hlasů. V Sokolově mělo hnutí ANO podporu 34,29 procenta voličů a v Chebu získalo 31,7 procenta hlasů.