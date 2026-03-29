Nedokončil školu, dnes je nejlepší. Barber ze Sokolovska slaví titul

Jitka Dolanská
  7:52aktualizováno  7:52
Osmadvacetiletý Radim Geberth z Vintířova na Sokolovsku zvítězil v prestižní česko-slovenské soutěži Barber of the Year 2025. Cesta k úspěchu však nebyla přímá. Než se z něj stal nejlepší český a slovenský barber, tedy holič, který se věnuje především úpravě mužských vlasů a vousů, nějaký čas to trvalo.
Radim Geberth zvítězil v prestižní česko-slovenské soutěži Barber of the Year 2025. | foto: Archiv Radima Gebertha

„V kadeřnictví pracovala moje maminka a já tu vlastně vyrůstal. Jenže pak jsem začal trochu zlobit, ani jsem nedokončil školu. V té době jsem se jako zázrakem dostal na kadeřníka a dneska vím, že mi to zachránilo život. Ten obor si mě prostě sám našel,“ vzpomíná Radim Geberth na svoje začátky. Už tehdy prý tíhnul k pánským vlasům.

Hned po vyučení začal stříhat v kadeřnictví své maminky, jen ve vedlejší místnosti. A stále se učil. Třeba to, jak vnímat tvar hlavy, druh vlasů nebo vizáž klienta. Inspiraci sháněl na YouTubu nebo na různých internetových stránkách.

Pak přišlo setkání s evropskou špičkou oboru, které ho zásadně ovlivnilo. „Když jsem viděl, jak pracuje Karel Cavalier, otevřel se mi jiný svět. Začal jsem se dívat na tu profesi úplně jinak,“ popisuje jednodenní školení, které mělo na jeho profesní dráhu obrovský vliv. Postupně přišly i úspěchy v soutěžích.

Modela viděl už z dálky, přemluvil ho hned

„Loni v dubnu se konala soutěž Barber Battle. Skončil jsem na 3. místě a probojoval se tak do největší soutěže v rámci Česka a Slovenska nazvané Barber of the Year 2025. Byl to obrovský galavečer, kde se šestice nominovaných utkala přímo před očima asi pěti stovek diváků. Měli jsme pět minut na to, abychom našli modela, a dvacet minut na to ukázat, co umíme. A já vyhrál,“ říká Radim Geberth s tím, že měl i pověstnou kapku štěstí, protože svého modela viděl už z dálky, a navíc se mu jej podařilo rychle přesvědčit.

„Měl jsem jasnou představu, co mu na hlavě vytvořím. Byl to takový rozcuch z kudrnatých vlasů. Zásadní totiž je, aby účes korespondoval s celkovou vizáží modela. A to se mi povedlo. Věděl jsem, že i když nevyhraju, odvedl jsem skvělou práci, za kterou se nemusím stydět. Když jsem vyhrál, bylo to štěstí, skvělý pocit. Ještě teď se z toho nemůžu vzpamatovat,“ směje se.

A stejně jako na soutěži pracuje i ve svém salonu, tedy barbershopu. Ví, že každý člověk je jiný a že nestačí ho jen ostříhat podle přání. Nad každým zákazníkem, který před ním usedne do křesla, nejdřív přemýšlí. Zjišťuje, co mu sedne, jakou má tvář, co by měl svým účesem zdůraznit nebo naopak potlačit. Sleduje i trendy, které se rychle mění.

Zatímco dřív letěly pěšinky nebo obrazce vyholené na hlavě břitvou, dnes už jde o to, mít na hlavě ten správný rozcuch se správnou texturou. Sám je zvědavý na trendy, které budou v barberingu třeba za dalších deset let.

Klientů má už nyní tolik, že zvládnout víc není v lidských silách. „Chtěl bych rozvíjet svůj salon a možná časem otevřít další. Pořádám individuální školení, kde se snažím zájemcům předávat zkušenosti. Také bych se rád vydal za hranice, zkusit nějakou evropskou soutěž. Musím ale hledat rovnováhu mezi prací a rodinou. Mám manželku a dvě krásné děti, kterým se chci věnovat,“ naznačuje plány do budoucna nejlepší barber roku 2025 Radim Geberth.

A co radí mužům ohledně péče o vlasy? „Mýt hlavu kvalitním šamponem, po umytí vlasy vysušit ručníkem a pak vyfénovat. Pokožce neprospívá, když na ní leží mokrá ‚deka‘. A také šetřit se stylingovými přípravky. Použít najednou víc druhů je často zbytečné,“ dodává.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

