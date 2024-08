K tragédii chybělo 97 metrů. Přiblížení vlaků na dohled už řeší kriminalisté

„Sokolovští kriminalisté už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ konstatoval dnes policejní mluvčí Jan Bílek.

K události ve stanici Chodov došlo v úterý 16:34 hodin. Spěšný vlak z Karlových Varů do Plané u Mariánských Lázní nedovoleně minul návěstidlo L2 s návěstí zakazující jízdu a vjel do cesty protijedoucího osobního vlaku z Chebu do Kadaně-Prunéřova.

„Vlak vyjel ze stanice na červenou, automatický systém ho upozornil, tak zastavil,“ upřesnil mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Hasiči z obou souprav evakuovali celkem 102 cestujících. Provoz na trati ve směru na Nové Sedlo u Lokte stál, ve 21:20 byl obnoven.

„Mimořádná událost se obešla bez zranění i hmotných škod. Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události,“ uvedl Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce.

K podobné situaci došlo uplynulou neděli na trati mezi Ústím nad Orlicí a Mlýnickým Dvorem, kdy proti sobě večer vyjely po jedné trati dva osobní vlaky. Od srážky je dělilo 32 metrů. Strojvedoucí včas zareagovali a soupravy zastavili, takže se nikomu nic nestalo. Provoz na železnici několik hodin stál.