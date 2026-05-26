Vlečka z Kyselky na Karlovarsku se může stát biokoridorem pro užovku stromovou

Železniční vlečka spojující Kyselku s Vojkovicemi nad Ohří na Karlovarsku se může stát unikátním biokoridorem pro kriticky ohroženou užovku stromovou i další druhy vázané na stepní a křovinné biotopy. Společnost Mattoni 1873, která vlečku využívá pro distribuci části výrobků, ji zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod (NMWE) Sources for Nature, který podporuje ochranu biodiverzity v okolí zdrojů minerálních vod. Oblast se tak stává součástí evropské iniciativy, do níž se zapojilo sedm evropských producentů minerálních vod, informovala dnes Mattoni 1873 v tiskové zprávě.
"O okolí pramenů minerálních vod pečujeme dlouhodobě. Poprvé však díky spolupráci NMWE a Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) získáváme ucelený, odborníky vytvořený soubor doporučení, který může být vhodným návodem nejen pro všechny producenty minerálních vod, ale také inspirací pro další průmyslové sektory," uvedla předsedkyně výboru pro udržitelnost a životní prostředí NMWE a manažerka kategorie vody a environmentálních vztahů ve společnosti Mattoni 1873 Klára Hálová.
Na 17 různorodých lokalitách v deseti evropských státech budou následující dva roky testovat navrhovaný postup IUCN. "Na konci projektu vyhodnotíme, jak opatření fungují, a díky zkušenostem z praktického využití je budeme moci případně upravit či zdokonalit. Zároveň budeme mít příležitost využít sdílené poznatky od kolegů z jiných společností," doplnila Klára Hálová.
Pilotní projekt NMWE předpokládá spolupráci s místními partnery. Pro Mattoni 1873 tuto roli zastává Český svaz ochránců přírody (ČSOP), jehož členové se již pět let podílejí na péči o všechny oblasti v programu Louky Rudiho Mattoni. Navržené postupy budou ochránci přírody používat v pásu podél osm kilometrů dlouhé železniční vlečky vedoucí z Kyselky do Vojkovic nad Ohří. Vlečku v roce 1895 uvedl do provozu zakladatel společnosti Heinrich Mattoni a po rekonstrukci v roce 2012 opět slouží k dopravě minerálních vod.
Od roku 2024 je úsek kolem tratě jedním z míst spravovaných za účelem rozvoje druhové pestrosti. Podle odborníků má velký potenciál pro výskyt kriticky ohrožené užovky stromové. Jedna z nejvzácnějších populací tohoto druhu v ČR totiž žije v nedaleké Stráži nad Ohří. "Jedním z velkých témat v ochraně přírody je izolovanost jednotlivých populací ohrožených živočichů i rostlin. Pokud je lokalita výskytu daného druhu obklopena jednolitou, člověkem intenzivně využívanou krajinou, nemůže docházet k přesunu jedinců a propojování populací. Izolované populace jsou z dlouhodobého hlediska odsouzené k zániku," uvedla Tereza Flečková z ČSOP.