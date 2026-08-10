Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde zachraňují přehrady

Potoky a řeky v Karlovarském kraji mají v současném horkém počasí bez srážek výrazně podprůměrný průtok. Průtok v některých řekách zachraňují přehrady, které udržují minimální průtok pro zachování života v řekách. Ale i hladiny přehrad v kraji postupně klesají. Podle Povodí Ohře ale situace není zatím kritická a zejména vodárenské nádrže mohou dál plnit svoji funkci, sdělila ČTK mluvčí.
Přehrady Skalka a Jesenice díky svým zásobám vody udržují stabilní minimální průtok na Ohři. "Nadlepšujeme, to znamená, že udržujeme minimální zůstatkový průtok, aby v Ohři něco teklo a aby byly zachované funkce vodního toku a aby se tam udržel život a kvalita vody," řekla dnes ČTK mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. "Co se týká přehrady Stanovice, tak jsme aktuálně skoro pět metrů pod normálem, který v tuto dobu bývá. Ale ještě nám tam zbývá 23 metrů zásobního prostoru," uvedla Zikešová.
Přítoky do přehrad jsou ale podle aktuálních měření Povodí Ohře velmi nízké a někde i na hranici měřitelnosti. Do Březové nebo do přehrady Mariánské Lázně přitéká v současné době jen 0,03 krychlového metru vody za sekundu. To je za sekundu jen 30 litrů. Na odtoku z Březové teče přitom téměř desetkrát více vody. Na dalších přehradách je nepoměr mezi přítokem a odtokem ještě větší.
Úbytek vody způsobuje zejména nedostatek srážek. Vliv mají i další povětrnostní podmínky. "Pokud je horko a k tomu se připojí ještě vítr, tak je odpar vody z přehrad výrazný. Jen samotný odpar sníží hladinu přehrad třeba o 18 centimetrů za měsíc," popsala Zikešová.
Na sucho reagovaly vodoprávní úřady v Karlovarském kraji. Na Kraslicku, kde je situace velmi vážná, platí zákaz odběru povrchových vod prakticky na všech tocích. Lidé by tak neměli čerpat z potoků a řek vodu na zalévání nebo na napouštění bazénů. Zákaz platí i na některých tocích na Karlovarsku.
Podle webu Intersucho.cz je na většině Karlovarského kraje extrémní, tedy nejvyšší stupeň sucha. Deficit vláhy je nejvyšší na Mariánskolázeňsku, Kraslicku nebo v Krušných horách. Podle předpovědi se sucho bude v následujícím týdnu ještě zintenzivňovat.