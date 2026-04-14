Volba pro kraj bude v obecních volbách v Karlových Varech kandidovat samostatně

Hnutí Volba pro kraj (VOK) bude v podzimních komunálních volbách v Karlových Varech poprvé kandidovat samostatně. Zároveň bude kandidátka VOK usilovat o senátní křeslo v podzimích volbách ve volebním obvodu Cheb, informovalo dnes hnutí v tiskové zprávě. VOK má své zástupce ve vedení několika měst v Karlovarském kraji.
"Nejsme hnutí, které vzniklo pár měsíců před volbami. Už jedenáct let pracujeme v obcích a městech a je za námi vidět konkrétní práce. Na tom chceme stavět i v Karlových Varech,“ uvedl zakladatel hnutí Michal Soukup.
VOK má v současnosti v Karlovarském kraji 75 obecních zastupitelů, šest starostů a tři místostarosty. Zastoupené je i v krajském zastupitelstvu, odborných komisích a výborech. Jeho zástupci působí například v Chebu, Sokolově, Hroznětíně na Karlovarsku, Rotavě na Sokolovsku, Aši nebo Mariánských Lázních
Zkušenosti z regionu chce VOK přenést i do Karlových Varů. Kandidátku plánuje sestavit z lidí, kteří mají zkušenost z praxe v různých oborech a jsou dlouhodobě spojeni s regionem. "Karlovy Vary mají velký potenciál, ale potřebují praktický přístup a dlouhodobé uvažování. Chceme přinést řešení, která dávají smysl – ne jen sliby," uvádějí zástupci hnutí. Podle Soukupa se chce VOK podílet na věcech, které mají konkrétní dopad na každodenní život lidí.
Současně s komunálními volbami budou letos na podzim také volby do třetiny Senátu. Hnutí VOK v nich podpoří vlastní kandidátku Štěpánku Černou, která bude kandidovat v senátním obvodu Cheb.