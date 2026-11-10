S hlasy se kupčilo, volby to ale neovlivnilo. Soud zamítl stížnost z Mariánských Lázní

„Pro vyslovení neplatnosti hlasování nebo voleb podle zákona nepostačuje samotné porušení volebních pravidel ani důkazy podložená pravděpodobnost, že mohlo dojít k ovlivnění výsledků. Musí být prokázáno, že nezákonnost výsledky hlasování nebo voleb skutečně hrubě ovlivnila,“ vysvětlil předseda senátu Lukáš Pišvejc.
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Soud podle něj zjistil, že jednomu člověku byly nabídnuty peníze za hlasování pro volební stranu Naše Česko a že dvě voličky za finanční odměnu skutečně odevzdaly hlasovací lístek, na němž označily pouze tuto volební stranu.
„Z podkladů Policie České republiky vyplynuly také významné poznatky o možném širším rozsahu této činnosti, zejména o oslovování a dopravě dalších voličů a předávání peněz po hlasování,“ konstatoval Pišvejc.
Dvě konkrétně prokázaná úplatná hlasování pro volební stranu Naše Česko však podle jeho vyjádření nemohla změnit počet mandátů jednotlivých volebních stran ani osobní obsazení zastupitelstva.
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„Další zjištění svědčila o pravděpodobném širším ovlivňování voličů. Neumožnila však spolehlivě určit, kolik platných hlasů bylo tímto způsobem získáno a jak by dotčení voliči hlasovali bez finanční odměny,“ doplnil předseda senátu.
Soud proto návrh zamítl. „Zdůraznil přitom, že tím nezlehčuje závažnost prokázaného jednání. Nabídnutí nebo poskytnutí prospěchu za hlasování v rozporu s nezávislým vyjádřením vůle voliče je trestněprávně relevantním jednáním. Volební soud však posuzuje jinou otázku, a to skutečný dopad nezákonnosti na výsledek konkrétních voleb,“ doplnil Pišvejc.
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Případem kupčení s hlasy se dále zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Chebu. Ti už obvinili čtyřiatřicetiletou ženu z Mariánských Lázní z přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda.
„Zatím bylo trestní stíhání zahájeno pouze u jedné osoby, nelze vyloučit, že bude zahájeno i u dalších osob,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Kriminalisté totiž dále prověřují, kde žena brala peníze na kupování hlasů.