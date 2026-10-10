Volby v Chebu vyhrála Volba pro město, má devět mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Chebu vyhrála Volba pro město, získala devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty, minule volby vyhrálo. Třetí Koalice pro Cheb bude mít také šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 33,17 procenta voličů, což je méně než 35,22 procenta při minulých volbách.
Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí SPD s jedním zastupitelem.
Podle lídra vítězné kandidátky Volba pro město s podporou Starostů Miroslava Plevného, který zároveň postoupil do druhého kola senátních voleb, je přirozeným partnerem pro koaliční jednání Koalice pro Cheb. "Bude ale nutné vyjasnit si programové cíle, například námi podporovaný Strategický podnikatelský park Cheb. Pokud najdeme společnou řeč, tak bychom se mohli dohodnout na spolupráci," řekl ČTK Plevný.
Starosta Jan Vrba z ANO uznal porážku. "Nezadařilo se nám, co k tomu říct," konstatoval. "Na půdorysu dosavadní koalice to neslepíme už ani náhodou, to víme. A já jsem přemýšlel i nad tím jít s Volbou pro město, ale tam asi taky není cesta," dodal. "Jen mám obavu nad směřováním města pod vedením možné budoucí koalice," řekl ČTK dosavadní starosta Chebu.
S ohledem na výsledky voleb je ANO spíše připraveno jít do opozice. Vedení města se po čtyřech letech opět vystřídá. Volba pro město byla v čele radnice v předminulém období, předtím to bylo zase ANO. Koalice pod vedením ANO a Volby pro město se tak v Chebu střídají poměrně pravidelně.
V roce 2022 získalo tehdy vítězné ANO ve volbách v Chebu 11 zastupitelů. Druhá Volba pro město měla sedm křesel. Po třech zastupitelích získala SPD, Koalice pro Cheb a Volba pro kraj a dva ODS. Po volbách vznikla koalice ANO, Volby pro kraj a ODS.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Volba pro město 26,93 50.848 9
ANO 18,85 35.595 6
Koalice pro Cheb 17,71 33.442 6
Volba pro kraj 8,69 16.402 3
Naše Česko 8,54 16.134 3
ODS Cheb 5,51 10.402 1
SPD 5,09 9618 1
Motoristé 3,72 7031 0
KSČM 2,66 5015 0
Lidé proti zóně 2,30 4339 0
zdroj: www.volby.cz