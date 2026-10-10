Volby v Sokolově vyhrálo ANO, má 8 mandátů, druhý je Sokolov na plný úvazek

Komunální volby v Sokolově vyhrálo ANO, získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek (STAN) se sedmi mandáty. Třetí ODS bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 29,56 procenta voličů.
Čtvrté Společně pro Sokolov má čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD.
"Počkáme na úplně konečný výsledek, ale určitě budeme chtít jako každé volby mluvit se všemi. Se všemi se sejdeme nebo je minimálně vyzveme k jednání, samozřejmě ale máme preferovanější subjekty. Nabízí se pokračovat v současné koalici, takže určitě budeme tyto subjekty kontaktovat jako první. Domlouvat se začneme v následujících desítkách minut," řekl ČTK lídr kandidátky Erik Klimeš (ANO).
Podobně ale začne jednat Sdružení Sokolov na plný úvazek, což jsou zástupci hnutí STAN a nezávislí kandidáti. "Budeme vyjednávat s potenciálními partnery o sestavení koalice, jestli bude zájem. Oslovíme oficiálně Hnutí pro Sokolov a samozřejmě i Společně pro město Sokolov. To jsou naši přirození koaliční partneři, s kterými můžeme jednání vést. Předpokládám, že je oslovíme ještě dnes," řekl v reakci na výsledky voleb lídr kandidátky Sokolov na plný úvazek Miroslav Balatka.
Pokud by jednání vedla k sestavení koalice, je sdružení Sokolov na plný úvazek schopné poslat na radnici své zástupce do vedení města, a to včetně starosty, na kterého by kandidoval právě Balatka.
V Sokolově na radnici vládne koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov. Koalice má 15 mandátů. Vítězné ANO získalo ve volbách 11 mandátů, Společně pro Sokolov čtyři mandáty. Třetí skončila před čtyřmi lety SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele má na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem. Volební účast činila 34,27 procenta. Starostou se původně stal Petr Kubis (ANO), poté, co se v roce 2025 stal opět hejtmanem, vedení města převzala Renata Oulehlová (ANO).
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 28,33 34871 8
Sokolov na plný úvazek (STAN) 23,7 29171 7
ODS 20,01 24631 6
Společně pro Sokolov 14,73 18125 4
SPD 8,75 10767 2
TOP 09 3,98 4903 0
KDU-ČSL 0,5 612 0
zdroj: www.volby.cz