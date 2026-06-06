Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a okolnosti události prověřují.
Podle policie utrpěly zranění dvě osoby. „Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších šest osob,“ dodala policie.
Podle krajských hasičů se událost stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Na místo vyjela desítka vozů hasičů. „Důvodem ale bylo to, že šlo o panelový dům,“ upřesnil mluvčí hasičů Patrik Žižka. Dodal, že vyšetřování události je nyní na policii.
„V souvislosti s nálezem neznámé látky míří do Toužimi policejní pyrotechnik,“ uvedla policie na sociální síti X.